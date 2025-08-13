Publicidad

Paisita Noche resultado del último sorteo hoy miércoles 13 de agosto de 2025

El chance Paisita Noche juega todos los días después de las 6 de la tarde. Revise aquí el número ganador hoy 13 de agosto de 2025.

Paisita Noche
Paisita Noche
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 13, 2025 06:09 p. m.

El Paisita Noche continúa consolidándose como uno de los juegos de chance más populares de Colombia, especialmente en Antioquia, donde su nombre rinde homenaje a la tradición y orgullo de la cultura paisa. Este sorteo, transmitido en vivo por Teleantioquia, brinda a los apostadores la posibilidad de ganar premios que van desde $500 hasta $25.000, siempre que acierten el número en el orden exacto del resultado oficial.

Resultado del sorteo

En la edición del miércoles, 13 de agosto de 2025, el número ganador fue: 3692 - Delfín.

  • Número ganador: 3692.
  • Tres últimas cifras: 692.
  • Dos últimas cifras: 92.
  • Animal asociado: Delfín.
Resultado de Paisita Noche - 13 de agosto.png

Desde 2025, el juego incorporó una quinta balota o número adicional, que incrementa las posibilidades de acceder a premios mayores cuando se acierta junto con las cifras principales.

Horarios del sorteo

  • Lunes a sábado: 6:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Modalidades de juego

El Paisita Noche ofrece varias formas de ganar, con premios que dependen de la cantidad de cifras acertadas y el orden en que aparezcan:

  • Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.
  • Combinado cuatro cifras: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.
  • Tres cifras directo: acierto exacto de las tres últimas cifras.
  • Combinado tres cifras: acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden.
  • Dos cifras o pata: acierto exacto de las dos últimas cifras.
  • Una cifra o uña: acierto de la última cifra.

Cómo reclamar los premios

Para cobrar un premio, se debe presentar:

  • Tiquete original sin tachaduras ni enmendaduras.
  • Documento de identidad original.
  • Fotocopia legible del documento de identidad.

Según el valor ganado en UVT, aplican requisitos adicionales:

  • Menor a 48 UVT: documentos básicos.
  • Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT (en el punto de venta).
  • Mayor a 182 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (máx. 30 días de expedición). El pago se realiza vía transferencia bancaria en un plazo de 8 días hábiles.
