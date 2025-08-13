Paisita Noche resultado del último sorteo hoy miércoles 13 de agosto de 2025

El Paisita Noche continúa consolidándose como uno de los juegos de chance más populares de Colombia, especialmente en Antioquia, donde su nombre rinde homenaje a la tradición y orgullo de la cultura paisa. Este sorteo, transmitido en vivo por Teleantioquia, brinda a los apostadores la posibilidad de ganar premios que van desde $500 hasta $25.000, siempre que acierten el número en el orden exacto del resultado oficial.
Resultado del sorteo
En la edición del miércoles, 13 de agosto de 2025, el número ganador fue: 3692 - Delfín.
- Número ganador: 3692.
- Tres últimas cifras: 692.
- Dos últimas cifras: 92.
- Animal asociado: Delfín.
Desde 2025, el juego incorporó una quinta balota o número adicional, que incrementa las posibilidades de acceder a premios mayores cuando se acierta junto con las cifras principales.
Horarios del sorteo
- Lunes a sábado: 6:00 p. m.
- Domingos y festivos: 8:00 p. m.
Modalidades de juego
El Paisita Noche ofrece varias formas de ganar, con premios que dependen de la cantidad de cifras acertadas y el orden en que aparezcan:
- Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.
- Combinado cuatro cifras: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.
- Tres cifras directo: acierto exacto de las tres últimas cifras.
- Combinado tres cifras: acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden.
- Dos cifras o pata: acierto exacto de las dos últimas cifras.
- Una cifra o uña: acierto de la última cifra.
Cómo reclamar los premios
Para cobrar un premio, se debe presentar:
- Tiquete original sin tachaduras ni enmendaduras.
- Documento de identidad original.
- Fotocopia legible del documento de identidad.
Según el valor ganado en UVT, aplican requisitos adicionales:
- Menor a 48 UVT: documentos básicos.
- Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT (en el punto de venta).
- Mayor a 182 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (máx. 30 días de expedición). El pago se realiza vía transferencia bancaria en un plazo de 8 días hábiles.