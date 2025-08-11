Publicidad

Paisita Noche resultado del último sorteo hoy lunes 11 de agosto de 2025

Paisita Noche resultado del último sorteo hoy lunes 11 de agosto de 2025

El chance Paisita Noche juega todos los días después de las 6 de la tarde. Revise aquí el número ganador hoy 11 de agosto de 2025.

Paisita Noche resultado del último sorteo
Foto creada con IA.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 11, 2025 06:05 p. m.

El Paisita Noche sigue posicionándose como uno de los juegos de chance más queridos en Colombia, especialmente en Antioquia, donde su nombre rinde homenaje a la cultura y tradición paisa. Este sorteo, transmitido en vivo por Teleantioquia, ofrece a los apostadores la oportunidad de ganar sumas que van desde $500 hasta $25.000, siempre que las cifras escogidas coincidan en el orden exacto con el resultado oficial.

En la edición del lunes 11 de agosto de 2025, el número ganador fue: 6906 - Delfín.

  • Número ganador: 6906.
  • Tres últimas cifras: 906.
  • Dos últimas cifras: 06.
  • Animal asociado: Delfín.
Resultado de Paisita Noche - 11 de agosto.png

Desde 2025, el juego incorporó la quinta balota o número adicional, una opción que aumenta las probabilidades de acceder a premios más altos cuando se acierta junto con las cifras principales.

Horario del sorteo

  • Lunes a sábado: 6:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Modalidades de juego

El Paisita Noche ofrece diferentes formas de apostar, con premios que varían según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que aparezcan:

  • Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.
  • Combinado cuatro cifras: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.
  • Tres cifras directo: acierto exacto de las tres últimas cifras.
  • Combinado tres cifras: acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden.
  • Dos cifras o pata: acierto exacto de las dos últimas cifras.
  • Una cifra o uña: acierto de la última cifra.

Reclamación de premios

Para cobrar un premio, es indispensable presentar:

  1. Tiquete original sin tachaduras ni enmendaduras.
  2. Documento de identidad original.
  3. Fotocopia legible del documento de identidad.

Dependiendo del valor ganado en UVT, se aplican requisitos adicionales:

  • Menor a 48 UVT: solo documentos básicos.
  • Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT (en el punto de venta).
  • Mayor a 182 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (máximo 30 días de expedición, a nombre del titular). El pago se realiza por transferencia bancaria en un plazo aproximado de 8 días hábiles.

El Paisita Noche combina tradición, emoción y la ilusión de ganar cada noche, manteniendo su lugar como uno de los sorteos más seguidos en Antioquia y el país.

