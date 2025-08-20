Paisita Noche resultado del último sorteo hoy miércoles 20 de agosto de 2025

El Paisita Noche es uno de los juegos de chance más queridos en Colombia, especialmente en Antioquia. Este sorteo, que celebra la tradición y cultura paisa, se transmite todos los días por Teleantioquia, reuniendo a miles de jugadores que buscan la suerte en sus números favoritos.

Resultado del último sorteo

En la edición del miércoles, 20 de agosto de 2025, el número ganador fue: 0675 - Delfín.



Número principal: 0675.

Tres últimas cifras: 675.

Dos últimas cifras: 75.

Animal asociado: Delfín.

Desde 2025, los jugadores también pueden apostar con la “quinta balota”, una opción adicional que aumenta las posibilidades de ganar mayores premios.



¿A qué hora juega el Paisita Noche?

El sorteo se realiza todos los días en los siguientes horarios:



Lunes a sábado: 6:00 p.m.

Domingos y festivos: 8:00 p.m.

Modalidades de juego

El Paisita Noche ofrece diferentes formas de apostar, lo que lo convierte en un juego flexible y emocionante para todo tipo de apostadores:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto en orden.

acierto exacto en orden. Combinado cuatro cifras: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

acierto de las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: coincid encia exacta de las tres últimas cifras.

encia exacta de las tres últimas cifras. Combinado tres cifras: tres últimas cifras en cualquier orden.

tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Cómo reclamar un premio del Paisita Noche

El proceso para cobrar un premio depende del valor obtenido, pero siempre es obligatorio presentar:



Tiquete original, en buen estado y sin enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos adicionales según el valor (en UVT):