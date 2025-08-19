Publicidad

Paisita Noche resultado del último sorteo hoy martes 19 de agosto de 2025

Paisita Noche resultado del último sorteo hoy martes 19 de agosto de 2025

El chance Paisita Noche juega todos los días después de las 6 de la tarde. Revise aquí el número ganador hoy 19 de agosto de 2025.

Paisita Noche resultado del último sorteo
Foto creada con IA.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 19, 2025 06:07 p. m.

El Paisita Noche se ha convertido en uno de los juegos de chance más populares en Colombia, especialmente en la región de Antioquia. Este sorteo, que rinde homenaje a la cultura paisa, se transmite diariamente a través del canal Teleantioquia, y reúne a miles de jugadores que confían en su número de la suerte.

Resultado del último sorteo

En la edición del martes, 19 de agosto de 2025, el número ganador fue: 8414 - Cabra

  • Número principal: 8414.
  • Tres últimas cifras: 414.
  • Dos últimas cifras: 814.
  • Animal asociado: Cabra.
Resultado de Paisita Noche - 19 de agosto.png

Además, desde 2025 los apostadores tienen la opción de jugar con una “quinta balota”, un número adicional que puede aumentar las probabilidades de obtener mayores ganancias.

¿A qué hora juega el Paisita Noche?

El sorteo del Paisita Noche se lleva a cabo todos los días:

  • De lunes a sábado: 6:00 p.m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p.m.

Modalidades de juego

El Paisita Noche ofrece diferentes formas de apostar, lo que lo hace atractivo tanto para quienes buscan premios grandes como para quienes prefieren opciones más sencillas:

  • Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras en orden.
  • Combinado cuatro cifras: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.
  • Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.
  • Combinado tres cifras: acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden.
  • Dos cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.
  • Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Cómo reclamar un premio

Para cobrar un premio del Paisita Noche, el procedimiento varía según el monto, pero siempre se deben presentar algunos documentos básicos:

Documentos fundamentales:

  • Tiquete original, en buen estado y sin enmendaduras.
  • Documento de identidad original.
  • Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos adicionales según el valor del premio (en UVT):

  • Menores a 48 UVT: solo documentos fundamentales.
  • Entre 48 y 181 UVT: se exige también el Formato SIPLAFT (disponible en el punto de venta).
  • Mayores a 182 UVT: se requiere además una certificación bancaria (con fecha de expedición menor a 30 días). En este caso, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de 8 días hábiles.
