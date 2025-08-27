Paisita Noche resultado del último sorteo hoy miércoles 27 de agosto de 2025

El Paisita Noche continúa siendo uno de los juegos de azar más tradicionales de Colombia, con un lugar especial en Antioquia por su fuerte vínculo con la cultura paisa. Su transmisión en vivo a través de Teleantioquia mantiene la cercanía con los jugadores y refuerza su popularidad entre quienes siguen este sorteo cada día.

Resultado del Paisita Noche – Martes 26 de agosto de 2025

En el último sorteo realizado el miércoles, 27 de agosto de 2025, el número ganador fue: 3865 - Delfín.



Número principal: 3865.

Tres últimas cifras: 865.

Dos últimas cifras: 65.

Animal asociado: Delfín.

Desde 2025, el juego incluye la novedad de la “quinta balota”, una opción que amplía las combinaciones posibles y aumenta las oportunidades de ganar.



Horarios del sorteo Paisita Noche

El sorteo se lleva a cabo diariamente en los siguientes horarios:



Lunes a sábado: 6:00 p.m.

6:00 p.m. Domingos y festivos: 8:00 p.m.

De esta manera, los apostadores pueden participar todos los días y seguir los resultados en vivo.



Modalidades de juego

El Paisita Noche ofrece diversas formas de apostar que se ajustan al estilo de cada jugador:



Cuatro cifras directo o superpleno: acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. Combinado cuatro cifras: las cuatro cifras en cualquier orden.

las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: últimas tres cifras en orden exacto.

últimas tres cifras en orden exacto. Combinado tres cifras : últimas tres cifras en cualquier orden.

: últimas tres cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata) : últimas dos cifras en orden exacto.

: últimas dos cifras en orden exacto. Una cifra (uña): última cifra.

Estas modalidades permiten elegir entre jugadas de bajo riesgo o apuestas con mayores premios.



¿Cómo reclamar un premio del Paisita Noche?

Para cobrar un premio, el ganador debe presentar:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original.

Fotocopia del documento de identidad.

Según el valor del premio (calculado en UVT), se requieren pasos adicionales:

