Paisita Noche resultado del último sorteo hoy sábado 1 de noviembre de 2025

Nacido en el corazón de Antioquia, el Paisita Noche se ha consolidado como uno de los sorteos más queridos y tradicionales del país. Más allá de ser un simple juego de azar, este sorteo nocturno se ha convertido en una cita cotidiana para miles de colombianos que, con ilusión, esperan frente al televisor los resultados que podrían cambiarles la vida.

Resultado del Paisita Noche - 1 de noviembre

En el sorteo del sábado, 1 de noviembre de 2025, el número ganador fue: 9217



Tres últimas cifras: 217

Dos últimas cifras: 17

Animal asociado: Caballo

La quinta balota: una innovación que conquistó al público

El año 2025 marcó un antes y un después en la historia del Paisita Noche. Con la llegada de la quinta balota, el sorteo introdujo una de sus innovaciones más celebradas. Esta nueva modalidad no solo amplió las posibilidades de ganar, sino que también aportó un toque más dinámico y entretenido a las transmisiones.

Los jugadores han recibido esta actualización con entusiasmo, destacando cómo el sorteo ha sabido modernizarse sin perder su esencia. Gracias a esta iniciativa, el Paisita Noche sigue siendo una experiencia cercana, familiar y adaptada a las nuevas generaciones, que buscan diversión y emoción en un mismo espacio.



Con esta renovación, el juego reafirma su compromiso con la tradición y la innovación, equilibrando el respeto por su historia con una mirada hacia el futuro del entretenimiento popular en Colombia.



Horarios del sorteo Paisita Noche

La puntualidad es uno de los aspectos más valorados por los seguidores del sorteo. Cada emisión se ha convertido en un momento esperado por los hogares colombianos, un ritual que reúne a familias enteras alrededor de la televisión.

Horarios del sorteo Paisita Noche:



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Cada noche, el Paisita Noche ofrece un espacio para soñar. Entre comentarios, sonrisas y expectativas, miles de espectadores renuevan la esperanza de que el próximo número ganador esté en sus manos. Este encuentro diario entre la suerte y la ilusión ha hecho que el sorteo se mantenga vigente a lo largo del tiempo, consolidándose como parte de la cultura popular antioqueña y colombiana.



¿Cómo participar en el Paisita Noche?

Participar en el Paisita Noche es sencillo, económico y accesible para todos. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000 pesos, lo que permite que cualquier persona, sin importar su presupuesto, tenga la oportunidad de probar su suerte y vivir la emoción del juego.

Modalidades disponibles:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

Combinado cuatro cifras: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acierto exacto de las tres últimas cifras.

Combinado tres cifras: acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.

Esta variedad de opciones ha sido clave en su éxito, pues brinda múltiples formas de jugar y ganar, adaptándose a los gustos y estrategias de cada participante.