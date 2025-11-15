Paisita Noche resultado del último sorteo hoy sábado 15 de noviembre de 2025

El Paisita Noche sigue consolidándose como uno de los sorteos más seguidos por los aficionados al chance en Colombia. Cada día, después de las 6:00 p.m., miles de jugadores permanecen atentos a la transmisión oficial para descubrir el número ganador. La edición del 13 de noviembre de 2025 volvió a confirmar por qué este sorteo tradicional continúa siendo un referente para quienes disfrutan de la emoción diaria de apostar y seguir los resultados del chance.

Resultado oficial del Paisita Noche – 15 de noviembre de 2025

Número ganador: 0197

Tres últimas cifras: 197

Dos últimas cifras: 97

Animal asociado: Cabra

La quinta balota: una novedad que aumentó la emoción

Desde 2025, el Paisita Noche incorporó la quinta balota, una innovación que transformó la dinámica del sorteo y amplió significativamente las posibilidades de juego. Esta nueva característica no solo diversificó la forma de participar, sino que también incrementó el suspenso para los jugadores, quienes ahora esperan un desenlace más variable y entretenido.

La recepción de esta novedad ha sido ampliamente positiva. Muchos apostadores consideran que la quinta balota aporta un elemento adicional de estrategia y expectativa, fortaleciendo el atractivo del sorteo y motivando a nuevos participantes a probar su suerte. Gracias a este cambio, el Paisita Noche logró renovarse sin perder su esencia tradicional, lo que ha contribuido a su crecimiento sostenido en popularidad.



Horarios oficiales del Paisita Noche

Los horarios del Paisita Noche se mantienen constantes, lo que facilita a los jugadores seguir diariamente los resultados del chance sin confusiones. La programación oficial es la siguiente:



Lunes a sábado: 6:00 p.m.

Domingos y festivos: 8:00 p.m.

Esta regularidad ha convertido al sorteo en un acompañante habitual de las noches colombianas. Para muchos, revisar el número ganador se ha vuelto parte de su rutina, un momento breve pero emocionante que refleja la tradición del chance en el país.



¿Cómo jugar al Paisita Noche?

Acceder al Paisita Noche es sencillo, incluso para quienes apenas comienzan en el mundo de los juegos de azar. Las apuestas se pueden realizar desde $500 hasta $25.000, lo que permite que tanto jugadores ocasionales como apostadores constantes encuentren una modalidad que se ajuste a su presupuesto.



Las opciones para jugar son variadas y cada una ofrece diferentes formas de ganar:

