Paisita Noche resultado del último sorteo hoy sábado 16 de agosto de 2025

El Paisita Noche es uno de los juegos de chance más reconocidos en Colombia, especialmente en la región de Antioquia. Su nombre rinde homenaje a la cultura paisa, propia de esta zona del país. Los sorteos se transmiten a través de Teleantioquia, lo que lo convierte en una tradición muy seguida por los apostadores.

Este juego de suerte permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000, y para ganar, el número apostado debe coincidir en estricto orden de izquierda a derecha con el resultado oficial del sorteo.

Resultado de Paisita Noche hoy, sábado 16 de agosto de 2025

En la edición del sábado, 16 de agosto de 2025, el número ganador fue: en minutos.



Número principal:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Animal asociado:

A partir de 2025, los jugadores cuentan con la opción de incluir una quinta balota o número adicional, que puede incrementar significativamente las ganancias si se acierta junto con otras cifras.



A qué hora juega Paisita Noche

El sorteo de Paisita Noche se realiza todas las noches:



De lunes a sábado a las 6:00 p.m.

Los domingos y festivos a las 8:00 p.m.

Cómo se juega el chance

El chance ofrece distintas modalidades de apuesta, cada una con premios que dependen de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que estas coincidan con el resultado:



Cuatro cifras directo o superpleno: Acierto de las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: Acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: Acierto de las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: Acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: Acierto de las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: Acierto de la última cifra.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Paisita Noche?

El proceso para reclamar un premio de Paisita Noche depende del valor obtenido. Sin embargo, siempre se deben presentar algunos documentos básicos:

Documentos fundamentales para cualquier premio:



Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio (basado en UVT):

