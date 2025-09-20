En vivo
Paisita Noche resultado del último sorteo hoy sábado 20 de septiembre de 2025

Paisita Noche resultado del último sorteo hoy sábado 20 de septiembre de 2025

El chance Paisita Noche juega todos los días después de las 6:00 de la tarde. Revise aquí el número ganador hoy 20 de septiembre de 2025.

Paisita Noche
Paisita Noche
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 20 de sept, 2025

El Paisita Noche continúa consolidándose como uno de los sorteos más reconocidos de Colombia, especialmente en Antioquia, donde hace parte de la identidad cultural de la región.

Este juego de chance, que celebra la esencia paisa, reúne cada noche a miles de apostadores gracias a su transmisión en vivo por Teleantioquia, permitiendo seguir cada número en tiempo real.

Número ganador de hoy, sábado 20 de septiembre

En la noche del sábado, 20 de septiembre de 2025, el número ganador fue: en minutos.

  • Número principal: 
  • Tres últimas cifras: 
  • Dos últimas cifras: 
  • Animal asociado: 

Desde 2025, el sorteo sorprendió a los jugadores con la incorporación de una quinta balota, un número adicional que amplía las posibilidades de ganar y suma aún más emoción a cada jugada.

Horarios del Paisita Noche

El Paisita Noche se realiza todos los días, lo que brinda más oportunidades para tentar la suerte:

  • Lunes a sábado: 6:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Cómo participar

Acceder al sorteo es sencillo y económico. Las apuestas van desde $500 hasta $25.000, con la posibilidad de elegir hasta cuatro cifras en diferentes modalidades:

  • Cuatro cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.
  • Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.
  • Tres cifras directo: coincidir con las tres últimas cifras en orden exacto.
  • Combinado tres cifras: las tres últimas cifras en cualquier orden.
  • Dos cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en orden exacto.
  • Una cifra (uña): adivinar la última cifra del número ganador.

Esta variedad de modalidades hace del Paisita Noche un sorteo versátil, ajustado tanto a quienes buscan apuestas simples como a los que prefieren jugar con mayor riesgo.

Reclamo de premios

El proceso para reclamar los premios es claro, ágil y seguro. El ganador debe presentar los siguientes documentos:

  • Tiquete original en buen estado.
  • Documento de identidad (original y copia).

Dependiendo del valor del premio (calculado en UVT – Unidades de Valor Tributario), se aplican requisitos adicionales:

  • Menos de 48 UVT: únicamente los documentos básicos.
  • Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formato SIPLAFT, disponible en los puntos de venta.
  • Más de 182 UVT: documentos básicos, formato SIPLAFT y una certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días). En este caso, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.
