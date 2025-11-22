Paisita Noche resultado del último sorteo hoy sábado 22 de noviembre de 2025

El sorteo del Paisita Noche, realizado el sábado 22 de noviembre de 2025, volvió a despertar la atención de miles de jugadores en Colombia. Este tradicional chance, uno de los más consultados a nivel nacional por su transmisión diaria y su amplia trayectoria, reveló un nuevo número ganador que mantuvo en expectativa a su público fiel.

Número ganador del Paisita Noche

De acuerdo con la información publicada por la entidad operadora en sus canales oficiales, el resultado del sorteo fue: 4661 - Conejo.



Número ganador: 4661

Tres últimas cifras: 661

Tres primeras cifras: 466

Animal asociado: Conejo

¿Cuánto paga el Paisita Noche?

El Paisita Noche ofrece diferentes premios dependiendo de la cantidad de cifras acertadas, permitiendo que cada jugador elija la modalidad que más le convenga. Las premiaciones oficiales son:



Premios por aciertos

1 acierto (última cifra) – “La uña”: paga 5 pesos por cada peso apostado.

paga 5 pesos por cada peso apostado. 2 aciertos (dos últimas cifras) – “La pata”: paga 50 pesos por cada peso apostado.

paga 50 pesos por cada peso apostado. 3 aciertos (tres últimas cifras):

Pleno: 400 pesos por cada peso apostado. Combinado: 83 pesos por cada peso apostado.

4 aciertos (cuatro cifras):

Súper pleno: 4.500 pesos por cada peso apostado. Súper combinado: 308 pesos por cada peso apostado.



Es fundamental tener en cuenta que los premios superiores a 48 UVT, equivalentes a $2.259.120, están sujetos a una retención del 20 %, de acuerdo con las normas tributarias vigentes en Colombia.



¿Qué es el Paisita Noche?

El Paisita Noche, también conocido como Paisita 2, es uno de los chances más populares y representativos del país. Su sorteo se realiza todas las noches, convirtiéndose en un hábito diario para miles de personas que siguen con atención la publicación de cada número. Su continuidad, facilidad de participación y arraigo en la cultura popular lo mantienen entre las opciones de juego más preferidas en Colombia.

