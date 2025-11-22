Paisita Noche resultado del último sorteo hoy sábado 22 de noviembre de 2025

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El sorteo del Paisita Noche, realizado el sábado 22 de noviembre de 2025, volvió a despertar la atención de miles de jugadores en Colombia. Este tradicional chance, uno de los más consultados a nivel nacional por su transmisión diaria y su amplia trayectoria, reveló un nuevo número ganador que mantuvo en expectativa a su público fiel.
De acuerdo con la información publicada por la entidad operadora en sus canales oficiales, el resultado del sorteo fue: 4661 - Conejo.
El Paisita Noche ofrece diferentes premios dependiendo de la cantidad de cifras acertadas, permitiendo que cada jugador elija la modalidad que más le convenga. Las premiaciones oficiales son:
Es fundamental tener en cuenta que los premios superiores a 48 UVT, equivalentes a $2.259.120, están sujetos a una retención del 20 %, de acuerdo con las normas tributarias vigentes en Colombia.
El Paisita Noche, también conocido como Paisita 2, es uno de los chances más populares y representativos del país. Su sorteo se realiza todas las noches, convirtiéndose en un hábito diario para miles de personas que siguen con atención la publicación de cada número. Su continuidad, facilidad de participación y arraigo en la cultura popular lo mantienen entre las opciones de juego más preferidas en Colombia.