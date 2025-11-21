Paisita Noche resultado del último sorteo hoy viernes 21 de noviembre de 2025

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El Paisita Noche volvió a captar el interés de miles de jugadores en Colombia tras su sorteo del viernes, 21 de noviembre de 2025. Este tradicional chance, conocido por su transmisión diaria y por ser uno de los más consultados del país, entregó un nuevo resultado que mantuvo en expectativa a sus seguidores habituales.
De acuerdo con la información publicada por la entidad operadora en sus canales oficiales, el resultado del sorteo fue:
Los jugadores interesados en revisar sorteos anteriores pueden consultar el historial disponible en las plataformas oficiales del operador, una herramienta útil para verificar apuestas y analizar patrones frecuentes del juego.
El Paisita Noche ofrece distintas premiaciones según la cantidad de cifras acertadas, lo que permite a los apostadores elegir la modalidad que mejor se ajuste a su estrategia. Estas son las opciones oficiales:
Es importante tener en cuenta que los premios superiores a 48 UVT (equivalentes a $2.259.120) están sujetos a una retención del 20 %, según la normativa tributaria vigente en Colombia.
El Paisita Noche —también conocido como Paisita 2— es uno de los chances más representativos del país. Su sorteo se realiza todas las noches, convirtiéndose en un ritual cotidiano para miles de apostadores que siguen sus cifras con disciplina y esperanza. Su frecuencia, accesibilidad y arraigo cultural lo mantienen como una de las opciones de juego más populares en Colombia.