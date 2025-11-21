Paisita Noche resultado del último sorteo hoy viernes 21 de noviembre de 2025

El Paisita Noche volvió a captar el interés de miles de jugadores en Colombia tras su sorteo del viernes, 21 de noviembre de 2025. Este tradicional chance, conocido por su transmisión diaria y por ser uno de los más consultados del país, entregó un nuevo resultado que mantuvo en expectativa a sus seguidores habituales.

Número ganador del Paisita Noche

De acuerdo con la información publicada por la entidad operadora en sus canales oficiales, el resultado del sorteo fue:



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Tres primeras cifras:

Cuatro cifras completas:

Animal asociado:

Los jugadores interesados en revisar sorteos anteriores pueden consultar el historial disponible en las plataformas oficiales del operador, una herramienta útil para verificar apuestas y analizar patrones frecuentes del juego.



¿Cuánto paga el Paisita Noche?

El Paisita Noche ofrece distintas premiaciones según la cantidad de cifras acertadas, lo que permite a los apostadores elegir la modalidad que mejor se ajuste a su estrategia. Estas son las opciones oficiales:



Premios por aciertos

1 acierto (última cifra) – “La uña”: paga 5 pesos por cada peso apostado.

paga 5 pesos por cada peso apostado. 2 aciertos (dos últimas cifras) – “La pata”: paga 50 pesos por cada peso apostado.

3 aciertos (tres últimas cifras)

Pleno: 400 pesos por cada peso apostado.

400 pesos por cada peso apostado. Combinado: 83 pesos por cada peso apostado.

4 aciertos (cuatro cifras)

Súper pleno: 4.500 pesos por cada peso apostado.

4.500 pesos por cada peso apostado. Súper combinado: 308 pesos por cada peso apostado.

Es importante tener en cuenta que los premios superiores a 48 UVT (equivalentes a $2.259.120) están sujetos a una retención del 20 %, según la normativa tributaria vigente en Colombia.



¿Qué es el Paisita Noche?

El Paisita Noche —también conocido como Paisita 2— es uno de los chances más representativos del país. Su sorteo se realiza todas las noches, convirtiéndose en un ritual cotidiano para miles de apostadores que siguen sus cifras con disciplina y esperanza. Su frecuencia, accesibilidad y arraigo cultural lo mantienen como una de las opciones de juego más populares en Colombia.