Paisita Noche resultado del último sorteo hoy sábado 23 de agosto de 2025

El Paisita Noche es uno de los juegos de chance más populares de Colombia, especialmente en Antioquia. Su nombre rinde homenaje a la cultura “paisa”, identidad característica de esta región. Los sorteos son transmitidos por Teleantioquia, lo que permite a los jugadores seguir en vivo la emoción de cada jugada.

Este juego ofrece la posibilidad de apostar desde $500 hasta $25.000, y ganar depende de acertar los números en el orden exacto en que son sorteados, de izquierda a derecha.

Resultado más reciente del Paisita Noche

En el sorteo del sábado, 23 de agosto de 2025, el número ganador fue: (en minutos).



Número principal:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Animal asociado:

Desde el año 2025, el Paisita Noche incorporó una novedad: la opción de incluir una quinta balota o “número adicional”, lo que puede incrementar las oportunidades de obtener mayores ganancias al combinarse con otras cifras.



A qué hora juega Paisita Noche

El sorteo se realiza todas las noches:



De lunes a sábado: a las 6:00 p.m.

Domingos y festivos: a las 8:00 p.m.

Esto convierte al Paisita Noche en un plan habitual para los apostadores, quienes esperan con expectativa los resultados de cada jornada.



Cómo se juega el chance

El juego cuenta con distintas modalidades de apuesta, cada una con premios diferentes según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que aparezcan:



Cuatro cifras directo o superpleno: Acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: Acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: Acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: Acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: Acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: Acertar la última cifra.

Estas modalidades ofrecen flexibilidad al jugador, ya que puede elegir la opción que mejor se ajuste a su estilo y estrategia de juego.



¿Qué necesita para reclamar un premio de Paisita Noche?

Para reclamar un premio, los requisitos varían según el valor ganado. Sin embargo, siempre hay documentos básicos que se deben presentar:

Documentos fundamentales:



Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos adicionales según el monto del premio (con base en UVT):

