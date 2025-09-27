Paisita Noche resultado del último sorteo hoy sábado 27 de septiembre de 2025

El Paisita Noche se ha convertido en uno de los juegos de azar más emblemáticos de Colombia, especialmente en Antioquia, donde forma parte de la vida cotidiana y la cultura popular. Cada noche, miles de apostadores siguen atentos la transmisión por Teleantioquia, esperando que su número sea el afortunado ganador.

Número ganador de Paisita Noche

El número ganador del chance Paisita Noche de este sábado 27 de septiembre de 2025 es el (en minutos).¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número principal:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Animal asociado:

Desde 2025, el sorteo introdujo una novedad: la quinta balota, una cifra adicional que no solo incrementa las oportunidades de ganar, sino que también mantiene la tensión hasta el último instante del juego.



Horario de los sorteos

El Paisita Noche mantiene una programación diaria que le permite a los jugadores vivir la emoción del azar sin importar el día:



Lunes a sábado: 6:00 p.m.

Domingos y festivos: 8:00 p.m.

Cómo participar

Apostar en el Paisita Noche es sencillo y al alcance de todos. Las jugadas pueden hacerse desde $500 hasta $25.000 pesos, con diferentes modalidades que ofrecen opciones tanto para expertos como para quienes juegan por primera vez:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

Combinado cuatro cifras: cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

Combinado tres cifras: tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.

Una cifra (uña): adivinar la última cifra.

Esta variedad de opciones hace que cada jugador pueda elegir la forma que mejor se adapte a su estilo y expectativas.



Reclamo de premios

El proceso para reclamar un premio está diseñado para ser ágil y confiable. Los ganadores deben presentar:



El tiquete original en buen estado.

Documento de identidad (original y copia).

Dependiendo del valor del premio, expresado en UVT (Unidades de Valor Tributario), se aplican requisitos adicionales:

