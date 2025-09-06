Paisita Noche resultado del último sorteo hoy sábado 6 de septiembre de 2025

El Paisita Noche es uno de los juegos de chance más reconocidos en Colombia, especialmente en Antioquia. Su nombre rinde homenaje a la cultura paisa, símbolo característico de esta región. Los sorteos se transmiten en directo por el canal Teleantioquia, lo que lo convierte en un evento esperado cada noche por miles de apostadores.

Este juego permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000. Para ganar, el número apostado debe coincidir en estricto orden, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo.

Número ganador Paisita Noche hoy, sábado 6 de septiembre

En el sorteo realizado el sábado, 6 de septiembre de 2025, el número ganador fue: en minutos.



Número principal:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Animal asociado:

Desde el año 2025, los jugadores cuentan con la opción de incluir una quinta balota o número adicional, lo que puede aumentar las ganancias si se acierta junto a las demás cifras.



A qué hora juega Paisita Noche

El sorteo del Paisita Noche se realiza todos los días:



De lunes a sábado: a las 6:00 de la tarde.

Domingos y festivos: a las 8:00 de la noche.

Cómo se juega el chance

El chance ofrece distintas modalidades de apuesta, cada una con premios diferentes según el número de cifras acertadas y el orden en que aparezcan:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

Una cifra o uña: acertar la última cifra.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Paisita Noche?

Para reclamar un premio, el procedimiento depende del monto ganado. Sin embargo, existen documentos básicos que siempre son obligatorios:

Documentos fundamentales



Tiquete original diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio (UVT)

