Paisita Noche resultado del último sorteo hoy viernes 14 de noviembre de 2025

El Paisita Noche continúa posicionándose como uno de los sorteos más populares en Colombia. Cada día, después de las 6:00 p.m., miles de jugadores esperan atentos la transmisión oficial para conocer el número ganador. La edición del 13 de noviembre de 2025 volvió a demostrar por qué este clásico del azar es una cita obligada para quienes disfrutan de la emoción cotidiana de apostar.

Un juego nacido en Antioquia que se convirtió en tradición nacional

Aunque su origen es antioqueño, el Paisita Noche logró expandirse a todo el país, convirtiéndose en parte de la rutina de innumerables hogares. Hoy, familias, grupos de amigos y vecinos lo siguen desde diferentes regiones, manteniendo viva la costumbre de revisar el resultado cada noche. Su transmisión por Teleantioquia es ya un ritual que ha trascendido generaciones.



Resultado oficial del Paisita Noche – 14 de noviembre de 2025

Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Animal asociado:

El resultado dejó múltiples celebraciones entre los jugadores que apostaron por esta combinación.



La quinta balota: una novedad que aumentó la emoción

Desde 2025, el sorteo incorporó la quinta balota, una innovación que amplió las opciones de juego y añadió más dinamismo al proceso. Esta adición ha sido muy bien recibida por los apostadores, quienes valoran la mayor diversidad de posibilidades y el suspenso adicional en cada sorteo.



Horarios oficiales del Paisita Noche

El sorteo mantiene horarios fijos que facilitan su seguimiento diario:



Lunes a sábado: 6:00 p.m.

6:00 p.m. Domingos y festivos: 8:00 p.m.

Gracias a esta regularidad, el Paisita Noche se ha convertido en parte del ritual nocturno de miles de jugadores en Colombia.



¿Cómo jugar al Paisita Noche?

Participar en este tradicional sorteo es sencillo y accesible. Las apuestas van desde $500 hasta $25.000, y se pueden realizar bajo diferentes modalidades:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. Combinado cuatro cifras: permite ganar con las cuatro cifras en cualquier orden.

permite ganar con las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acierto exacto de las tres últimas cifras.

acierto exacto de las tres últimas cifras. Combinado tres cifras: acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden.

acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.

acierto de las dos últimas cifras. Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Estas opciones permiten que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajuste a su estilo.



Un ritual que une a los colombianos

Más allá de los premios, el Paisita Noche representa un espacio para compartir, emocionarse y mantener viva la ilusión. Su mezcla de tradición, transparencia y cercanía lo consolida como uno de los sorteos más queridos del país, reafirmando cada noche su importancia en la cultura popular colombiana.