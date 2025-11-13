Paisita Noche resultado del último sorteo hoy jueves 13 de noviembre de 2025

El Paisita Noche continúa consolidándose como uno de los sorteos más populares del país. Cada día, después de las 6:00 p.m., miles de jugadores se conectan con la expectativa de conocer el número ganador. La edición del 11 de noviembre de 2025 volvió a demostrar por qué este clásico del azar es una cita obligada para quienes disfrutan de la emoción diaria de jugar.

Un sorteo nacido en Antioquia que ya es tradición nacional

Aunque surgió como un juego regional, el Paisita Noche logró trascender fronteras. Hoy es una costumbre compartida en todo Colombia, donde familias, vecinos y grupos de amigos se reúnen para seguir la transmisión. Su emisión por Teleantioquia es parte de la rutina nocturna de miles de hogares que mantienen viva la ilusión de acertar la combinación ganadora.



Resultado oficial del Paisita Noche – 13 de noviembre de 2025

Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Animal asociado:

Este resultado generó múltiples celebraciones entre los jugadores que confiaron en la combinación del día.



La quinta balota: una innovación que elevó la emoción

Desde 2025, el Paisita Noche incluyó la quinta balota, una adición que aumentó la emoción del sorteo y amplió las oportunidades de ganar. Esta mejora ha sido bien recibida por los apostadores, quienes disfrutan ahora de una experiencia más dinámica y llena de sorpresas.



Horarios oficiales del Paisita Noche

El sorteo mantiene un horario fijo que facilita el seguimiento diario:



Lunes a sábado: 6:00 p.m.

6:00 p.m. Domingos y festivos: 8:00 p.m.

Esta regularidad ha hecho del Paisita Noche un ritual nocturno para miles de jugadores en todo el país.



¿Cómo jugar al Paisita Noche?

Participar en este tradicional sorteo es sencillo y accesible. Las apuestas van desde $500 hasta $25.000, con modalidades diseñadas para diferentes preferencias:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

Combinado cuatro cifras: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acierto exacto de las tres últimas cifras.

Combinado tres cifras: acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.

Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Estas opciones permiten ajustar la apuesta según el tipo de jugador y aumentan las posibilidades de ganar.



Un ritual que une a los colombianos

Más allá de los premios, el Paisita Noche representa un momento para compartir, celebrar y mantener viva la ilusión. Su mezcla de tradición, transparencia y emoción lo mantiene como uno de los sorteos más queridos de Colombia, reafirmando cada noche su lugar en la cultura popular.

