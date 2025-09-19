Paisita Noche resultado del último sorteo hoy viernes 19 de septiembre de 2025

El Paisita Noche continúa siendo uno de los sorteos más emblemáticos de Colombia, especialmente en Antioquia, donde forma parte de la tradición popular. Este juego de chance, que celebra la cultura paisa, mantiene a miles de jugadores conectados cada noche gracias a su transmisión en vivo por Teleantioquia, permitiendo seguir cada número en tiempo real.

Resultado del último sorteo

En la noche del viernes, 19 de septiembre de 2025, el número ganador fue:



Número principal:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Animal asociado:

Desde 2025, el sorteo incorpora una quinta balota, un número extra que amplía las posibilidades de ganar y añade aún más emoción a cada jugada.

Horarios del Paisita Noche

El Paisita Noche se realiza todos los días, ofreciendo múltiples oportunidades para tentar a la suerte:



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

6:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Cómo participar

Jugar es sencillo y accesible. Las apuestas van desde $500 hasta $25.000, y se pueden elegir hasta cuatro cifras en distintas modalidades:



Cuatro cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. Combinado cuatro cifras : las cuatro cifras en cualquier orden.

: las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo : las tres últimas cifras en orden exacto.

: las tres últimas cifras en orden exacto. Combinado tres cifras : las tres últimas cifras en cualquier orden.

: las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata): las dos últimas cifras en orden exacto.

las dos últimas cifras en orden exacto. Una cifra (uña): la última cifra del número ganador.

Esta variedad permite ajustar la apuesta según el estilo y presupuesto de cada jugador, convirtiendo el Paisita Noche en una opción versátil para todos.

Reclamo de premios

El proceso para cobrar un premio es claro y seguro. El ganador debe presentar:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad (original y copia).

Dependiendo del monto, medido en UVT (Unidades de Valor Tributario), se requieren pasos adicionales:



Menos de 48 UVT: solo documentos básicos.

solo documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formato SIPLAFT disponible en los puntos de venta.

documentos básicos y formato SIPLAFT disponible en los puntos de venta. Más de 182 UVT: todo lo anterior y una certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días). En este caso, el pago se realiza por transferencia en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

Con su mezcla de tradición, emoción y premios atractivos, el Paisita Noche se mantiene como una cita imperdible para quienes disfrutan del chance en Colombia.