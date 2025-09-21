Resultado Caribeña Día sorteo domingo 21 de septiembre de 2025

El Caribeña Día se mantiene como uno de los sorteos de chance más populares de Colombia, especialmente en la Costa Caribe.

Cada tarde miles de jugadores prueban su suerte atraídos por su bajo costo, sencillez para participar y la emoción de ganar premios en efectivo. Aquí puede ver el sorteo en vivo:

El número ganador del chance Caribeña Día de este domingo 21 de septiembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo

El Caribeña Día se juega todos los días después de las 2:30 p.m., con resultados publicados en tiempo real para que los apostadores conozcan de inmediato si la suerte estuvo de su lado.



Modalidades de apuesta

Este chance ofrece distintas opciones que se adaptan a diferentes estilos de juego. Los premios varían según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que aparezcan:



4 cifras directo (superpleno): coincidencia exacta de las cuatro cifras.

coincidencia exacta de las cuatro cifras. 4 cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: acierto exacto de las tres últimas cifras.

acierto exacto de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: las tres últimas cifras en cualquier orden.

las tres últimas cifras en cualquier orden. 2 cifras o “pata”: coincidencia exacta de las dos últimas cifras.

coincidencia exacta de las dos últimas cifras. 1 cifra o “uña”: acierto de la última cifra.

Gracias a estas modalidades, el Caribeña Día es ideal tanto para quienes prefieren apuestas simples como para quienes buscan mayores desafíos.



Valor de las apuestas

Este sorteo es accesible para todos los presupuestos:



Apuesta mínima: $500 pesos.

$500 pesos. Apuesta máxima: $10.000 pesos.

Esta flexibilidad permite que cualquier persona participe, ya sea con una pequeña inversión o con un monto mayor para aspirar a premios más significativos.



Cómo reclamar un premio

Para cobrar un premio, los ganadores deben presentar:



Tiquete original en buen estado y sin enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Los requisitos adicionales dependen del valor del premio (medido en UVT):



Menores a 48 UVT: solo documentos básicos.

solo documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT diligenciado en el punto de venta.

documentos básicos + Formato SIPLAFT diligenciado en el punto de venta. Mayores a 182 UVT: documentos básicos + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días). En este último caso, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de 8 días hábiles.

Con su tradición, premios atractivos y facilidad para participar, el Caribeña Día sigue consolidándose como uno de los favoritos de los apostadores en la región Caribe y en todo el país.