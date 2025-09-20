Resultado Caribeña Día sorteo sábado 20 de septiembre de 2025

El Caribeña Día sigue posicionándose como uno de los sorteos de chance más populares en Colombia, especialmente en la Costa Caribe.

Este chance reúne cada tarde a miles de apostadores atraídos por su bajo costo, facilidad para jugar y la emoción de ganar premios en efectivo. Vea aquí el sorteo en vivo:

El número ganador del chance Caribeña Día de este sábado 20 de septiembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo

El Caribeña Día se juega todos los días después de las 2:30 p.m., con resultados publicados en tiempo real para que los jugadores conozcan de inmediato si la suerte estuvo de su lado.



Modalidades de apuesta

Este sorteo ofrece diversas formas de participación, diseñadas para distintos estilos de juego y estrategias. Los premios varían según el número de cifras acertadas y su orden:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. 4 cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: las tres últimas cifras en cualquier orden.

las tres últimas cifras en cualquier orden. 2 cifras o “pata”: acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. 1 cifra o “uña”: coincidencia de la última cifra.

Gracias a estas opciones, el Caribeña Día resulta ideal tanto para quienes buscan apuestas simples como para quienes disfrutan de mayores desafíos.



Valor de las apuestas

Una de las grandes ventajas de este sorteo es su accesibilidad económica:



Apuesta mínima: $500 pesos.

$500 pesos. Apuesta máxima: $10.000 pesos.

Esta flexibilidad permite que cualquier persona pueda participar, ya sea con una pequeña inversión o con un monto mayor para aspirar a premios más significativos.



Cómo reclamar un premio

Para hacer efectivo el cobro de un premio, los ganadores deben presentar:



Tiquete original en buen estado, sin enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Los requisitos adicionales dependen del valor del premio, calculado en UVT (Unidad de Valor Tributario):



Menores a 48 UVT: solo documentos básicos.

solo documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT diligenciado en el punto de venta.

documentos básicos + Formato SIPLAFT diligenciado en el punto de venta. Mayores a 182 UVT: documentos básicos + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días). En este caso, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de 8 días hábiles.

Con su tradición, premios atractivos y facilidad para participar, el Caribeña Día continúa siendo uno de los favoritos de los apostadores en la región Caribe y en todo el país.