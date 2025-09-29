Resultado Caribeña Día sorteo lunes 29 de septiembre de 2025

El Caribeña Día se ha consolidado como uno de los juegos de chance más queridos en Colombia, especialmente en la región Caribe. Cada tarde, miles de apostadores esperan con expectativa el sorteo, motivados por la posibilidad de ganar atractivos premios con una inversión accesible.

Su popularidad se debe a tres factores clave: la facilidad para participar, el bajo costo de las apuestas y la emoción de conocer los resultados en tiempo real.

Número ganador de Caribeña Día hoy, lunes 29 de septiembre de 2025

El número ganador del chance Caribeña Día de este lunes 29 de septiembre de 2025 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo

El sorteo del Caribeña Día se realiza todos los días después de las 2:30 p. m., con transmisión en vivo y publicación inmediata de los resultados. De esta forma, los jugadores pueden verificar rápidamente si la suerte estuvo de su lado.



Modalidades de juego

El Caribeña Día ofrece diferentes formas de participar, pensadas para ajustarse a distintos gustos y presupuestos:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

4 cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): coincidencia de la última cifra.

Esta variedad hace que el juego sea atractivo tanto para quienes prefieren apuestas sencillas como para quienes buscan un mayor reto.



Valor de las apuestas

Participar en el Caribeña Día es económico y flexible. Las apuestas comienzan desde $500 pesos y pueden llegar hasta $10.000 pesos, lo que lo convierte en una opción ideal para jugadores ocasionales y frecuentes.



Cómo reclamar un premio

Para cobrar un premio, los ganadores deben acercarse a un punto de venta autorizado con los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original y fotocopia legible de la cédula.

Dependiendo del valor del premio (calculado en UVT - Unidad de Valor Tributario), se aplican algunos requisitos adicionales:

