Resultado de Baloto y Revancha hoy lunes 8 de septiembre de 2025

El sorteo 2.550 del Baloto y Revancha se jugó este lunes, 8 de septiembre de 2025. La bolsa de premios superó los $300 millones entre pagos efectivos y acumulados, mientras los próximos sorteos mantienen en juego millonarios acumulados



Resultados de Baloto – Sorteo 2.550

Los números ganadores de Baloto fueron:



Superbalota:

El sorteo acumulaba una bolsa de $18.200 millones.

Resultados del Revancha – Sorteo 2.550

En el caso del Revancha, los números ganadores fueron:



Superbalota:

El sorteo de Baloto Revancha acumulaba $

Próximo sorteo

Fecha: Miércoles, 10 de septiembre de 2025

El Baloto y Revancha siguen siendo dos de las apuestas más atractivas en Colombia, con premios millonarios que cambian vidas y con miles de ganadores en cada sorteo.

Publicidad

Los apostadores que le siguen apostando a la suerte ya tienen la mirada puesta en el próximo sorteo, programado para este lunes, donde la ilusión de convertirse en millonarios continúa más viva que nunca.