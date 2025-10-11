Resultado de Lotería de Boyacá del 11 de octubre de 2025, ganador del premio mayor y secos

La emoción volvió a sentirse en todo el país con el sorteo número 4593 de la Lotería de Boyacá, realizado el sábado 11 de octubre de 2025. Este tradicional juego de azar colombiano continúa siendo uno de los más esperados por los apostadores, no solo por sus atractivos premios, sino también por su aporte al financiamiento del sistema de salud en Boyacá y otras regiones del país.

Premio Mayor de la Lotería de Boyacá

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Boyacá de este sábado 11 de octubre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $15.000 millones!



Ganadores del sorteo y premios secos

Además del Premio Mayor, el sorteo repartió una amplia variedad de premios secos, lo que multiplicó las oportunidades de ganar para miles de jugadores en todo el territorio nacional.

La lista completa de ganadores puede consultarse en los canales oficiales de la Lotería de Boyacá, donde se detallan los números y series favorecidos en cada categoría.



Cómo reclamar los premios

El proceso para reclamar los premios depende del valor obtenido:



Premio Mayor y premios superiores a $10 millones: deben reclamarse personalmente en la sede principal de la Lotería de Boyacá, ubicada en la Calle 19 N.º 9-35, Piso 3, Tunja (Boyacá).

deben reclamarse personalmente en la sede principal de la Lotería de Boyacá, ubicada en la Calle 19 N.º 9-35, Piso 3, Tunja (Boyacá). Ganadores fuera de Tunja: pueden acudir a oficinas de distribución o puntos de venta autorizados para recibir orientación sobre el trámite.

pueden acudir a oficinas de distribución o puntos de venta autorizados para recibir orientación sobre el trámite. Premios menores a $10 millones: se pueden cobrar directamente en los puntos de venta oficiales o a través de la página web de la entidad.

Para resolver dudas sobre documentos, impuestos o tiempos de pago, la Lotería de Boyacá ofrece atención personalizada por WhatsApp al número 315 872 7559.



Cómo participar en la Lotería de Boyacá

Jugar es muy sencillo y existen diferentes opciones para hacerlo:



Billete físico: disponible con vendedores autorizados, corresponsales bancarios (como Bancolombia), puntos de chance (Paga Todo, Gana, Giramos), máquinas LottiRed, Sipaga y otros canales oficiales.

disponible con vendedores autorizados, corresponsales bancarios (como Bancolombia), puntos de chance (Paga Todo, Gana, Giramos), máquinas LottiRed, Sipaga y otros canales oficiales. Compra en línea: habilitada a través de plataformas digitales autorizadas.

Cada billete de la Lotería de Boyacá está compuesto por un número de cuatro cifras y una serie de tres dígitos. Se puede adquirir completo o por fracciones, que generalmente se dividen en cuatro partes, permitiendo así que más personas participen con diferentes presupuestos.

