Resultado de Lotería de Boyacá del 4 de octubre de 2025, ganador del premio mayor y secos

La emoción volvió a sentirse en todo el país con el sorteo número 4592 de la Lotería de Boyacá, realizado el sábado 4 de octubre de 2025. Este tradicional juego de azar no solo ofrece la posibilidad de cambiar la vida de sus ganadores, sino que también aporta al financiamiento del sistema de salud en Boyacá y otras regiones de Colombia.

Premio Mayor de la Lotería de Boyacá

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Boyacá de este sábado 4 de octubre de 2025 es el xxxx de la serie xxx. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $15.000 millones!



Ganadores de los secos de la Lotería de Boyacá

Además del premio principal, el sorteo repartió una variada gama de premios secos que multiplicaron las oportunidades de ganar:

La lista completa de ganadores puede consultarse en los canales oficiales de la Lotería de Boyacá.



Cómo reclamar los premios

El proceso de cobro varía según el monto:



Premio Mayor y premios mayores a $10 millones: deben reclamarse personalmente en la sede principal de la Lotería de Boyacá, en la Calle 19 N.º 9-35, Piso 3, Tunja (Boyacá).

deben reclamarse personalmente en la sede principal de la Lotería de Boyacá, en la Calle 19 N.º 9-35, Piso 3, Tunja (Boyacá). Ganadores fuera de Tunja: pueden acercarse a oficinas de distribución o puntos de venta autorizados para recibir orientación.

pueden acercarse a oficinas de distribución o puntos de venta autorizados para recibir orientación. Premios menores a $10 millones: se reclaman en los puntos de venta oficiales o a través de la página web de la lotería.

Para resolver inquietudes sobre impuestos, documentos o tiempos de pago, la entidad ofrece atención por WhatsApp al 315 872 7559.



Cómo jugar la Lotería de Boyacá

Participar es sencillo:



Billete físico: disponible con vendedores autorizados, corresponsales bancarios (como Bancolombia), puntos de chance (Paga Todo, Gana, Giramos), máquinas LottiRed, Sipaga y otros canales oficiales.

disponible con vendedores autorizados, corresponsales bancarios (como Bancolombia), puntos de chance (Paga Todo, Gana, Giramos), máquinas LottiRed, Sipaga y otros canales oficiales. Compra en línea: habilitada a través de plataformas digitales autorizadas.

Cada billete tiene un número de cuatro cifras y una serie de tres dígitos. Se puede adquirir completo o por fracciones, generalmente divididas en cuatro partes.

