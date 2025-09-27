Resultado Lotería de Boyacá del 27 de septiembre de 2025, ganador del premio mayor y secos

La emoción volvió a apoderarse de miles de colombianos con el sorteo número 4591 de la Lotería de Boyacá, realizado el sábado 27 de septiembre de 2025. Esta tradicional lotería no solo despierta esperanzas de fortuna, sino que también cumple un papel social al destinar los recursos recaudados al sistema de salud en Boyacá y en el resto del país.

Premio Mayor de la Lotería de Boyacá

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Boyacá de este sábado 27 de septiembre de 2025 es el xxxx de la serie xxx. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $15.000 millones!



Otros premios destacados

El sorteo también repartió una amplia variedad de premios adicionales, conocidos como secos, que aumentaron las oportunidades de ganar para los participantes:

La lista completa de ganadores está disponible en los canales oficiales de la Lotería de Boyacá.



Dónde y cómo reclamar los premios

El proceso para cobrar depende del valor obtenido:



Premio mayor y premios superiores a $10 millones: deben reclamarse personalmente en la sede principal de la Lotería de Boyacá, ubicada en la Calle 19 N.º 9-35, Piso 3, en Tunja (Boyacá).

deben reclamarse personalmente en la sede principal de la Lotería de Boyacá, ubicada en la Calle 19 N.º 9-35, Piso 3, en Tunja (Boyacá). Ganadores fuera de Tunja: pueden acudir a oficinas de distribución o puntos de venta autorizados para recibir orientación.

pueden acudir a oficinas de distribución o puntos de venta autorizados para recibir orientación. Premios menores a $10 millones: se reclaman directamente en puntos de venta autorizados, distribuidores oficiales o a través de la página web de la lotería.

Para resolver dudas sobre impuestos, requisitos o tiempos de pago, la entidad cuenta con la línea de atención por WhatsApp: 315 872 7559.



Cómo participar en la Lotería de Boyacá

Jugar es sencillo y hay dos modalidades principales:



Billete físico: disponible con vendedores autorizados, corresponsales bancarios como Bancolombia, puntos de chance (Paga Todo, Gana, Giramos), máquinas LottiRed, Sipaga y otros canales oficiales. Compra en línea: a través de plataformas digitales autorizadas.

Cada billete está compuesto por un número de cuatro cifras y una serie de tres dígitos. Se puede adquirir el billete completo o en fracciones, generalmente divididas en cuatro partes.