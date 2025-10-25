Resultado de Lotería de Boyacá del 25 de octubre de 2025, ganador del premio mayor y secos

La Lotería de Boyacá celebró su sorteo número 4596 este 25 de octubre, continuando con su compromiso de generar recursos para fortalecer el sistema de salud de los boyacenses y de todos los colombianos. Este tradicional juego de azar, uno de los más antiguos del país, mantiene viva una historia que comenzó en 1923 y que hoy sigue entregando millonarios premios y alegría en cada sorteo.

Si alguien participó en esta edición, se recomienda revisar cuidadosamente su billete, pues además del premio mayor se entregaron decenas de premios secos. Cada sorteo representa no solo la oportunidad de ganar, sino también un aporte solidario al bienestar del país.

Premio Mayor de la Lotería de Boyacá hoy, sábado 25 de octubre de 2025

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Boyacá de este sábado 25 de octubre de 2025 es el (en minutos) de la serie (en minutos). ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $15.000 millones!

En caso de tener dudas sobre los procedimientos para el cobro, los plazos, los impuestos aplicables o el manejo del impuesto de ganancia ocasional en los premios en especie, la Lotería dispone de atención personalizada a través del WhatsApp 3158727559.



Ganadores de los secos de la Lotería de Boyacá

A continuación, se presentan los números favorecidos en los premios secos del sorteo, para que cada jugador pueda verificar si su billete resultó ganador:



(En minutos)

El sorteo de la Lotería de Boyacá se realiza todos los sábados a las 10:42 p. m., y puede seguirse en directo a través del Canal Trece o mediante la transmisión en vivo disponible en la página de Facebook de Telesantiago.



Qué hago si gano la Lotería de Boyacá

Si un participante resulta ganador del premio mayor o de un premio superior a los 10 millones de pesos, deberá reclamarlo personalmente en las instalaciones de la Lotería de Boyacá, ubicadas en la Calle 19 N° 9-35, Piso 3, en Tunja (Boyacá).

Para quienes residan fuera de Tunja, la recomendación es acudir a las oficinas de distribución o puntos de venta autorizados, donde recibirán la orientación correspondiente.

En los casos donde el monto ganado sea menor a 10 millones de pesos, el premio puede reclamarse directamente en los puntos de venta autorizados, en las oficinas de distribución o a través de la página oficial de la lotería.



¿Cómo jugar la Lotería de Boyacá?

Participar en la Lotería de Boyacá es un proceso sencillo y accesible. Existen dos modalidades para jugar: de manera tradicional, adquiriendo un billete físico, o en línea, a través de los canales digitales habilitados.

Cada jugador puede comprar un billete completo o una fracción (generalmente un billete se divide en cuatro fracciones) mediante los siguientes medios:



Vendedores autorizados: personas identificadas en la vía pública que ofrecen los billetes oficiales.

personas identificadas en la vía pública que ofrecen los billetes oficiales. Puntos de venta autorizados: corresponsales bancarios como Bancolombia, puntos de chance como Paga Todo, Gana, Giramos, y máquinas electrónicas LottiRed o Sipaga, entre otros.

Es importante verificar que el billete esté en buen estado, sin tachaduras o enmendaduras, y que corresponda a la fecha del sorteo vigente. Cada billete cuenta con un número de cuatro cifras y una serie de tres dígitos.

Conservar el billete en perfectas condiciones es fundamental, ya que es el único documento válido para reclamar cualquier premio obtenido. La Lotería de Boyacá continúa siendo sinónimo de tradición, esperanza y solidaridad, consolidándose como una de las más queridas por los colombianos gracias a su impacto social y su legado histórico.