Resultado de Lotería de Boyacá del sábado 1 de noviembre, ganador del premio mayor y secos

La Lotería de Boyacá celebró su sorteo número 4596 este 1 de noviembre de 2025, bajo la dirección del gobierno del departamento de Boyacá. Este evento, además de despertar la emoción de miles de jugadores en todo el país, contribuye a generar más recursos para fortalecer el sistema de salud de los boyacenses y de los colombianos.

Si participó en este sorteo, es momento de revisar con atención su billete, pues además del premio mayor se entregaron decenas de premios secos. La Lotería de Boyacá, una de las más antiguas y prestigiosas del país, cuenta con una trayectoria que se remonta a 1923, consolidándose como un referente del juego legal y responsable en Colombia.

Premio Mayor de la Lotería de Boyacá hoy, sábado 1 de noviembre de 2025

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Boyacá de este sábado 1 de noviembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $15.000 millones!

Ante cualquier duda sobre los tiempos de cobro, los impuestos aplicables o el manejo del impuesto de ganancia ocasional en los premios en especie, los jugadores pueden comunicarse al número de WhatsApp 3158727559 para recibir atención directa.



Ganadores de los secos de la Lotería de Boyacá

A continuación, se presentan los resultados de los premios secos correspondientes a este sorteo. Revise cuidadosamente su billete y compruebe si la suerte estuvo de su lado:



(En minutos)

El sorteo de la Lotería de Boyacá se realiza todos los sábados a las 10:42 p.m., hora local, y puede seguirse en vivo a través del Canal Trece o por la página oficial de Facebook de Telesantiago, donde se transmite el evento en directo.



Qué hago si gano la Lotería de Boyacá

Si usted resulta ganador del premio mayor o de cualquier premio que supere los 10 millones de pesos, deberá reclamarlo directamente en las oficinas principales de la Lotería de Boyacá, ubicadas en la calle 19 N° 9-35, piso 3, en la ciudad de Tunja (Boyacá).

En caso de residir fuera de Tunja, puede acudir a las oficinas de distribución o puntos de venta autorizados, donde le ofrecerán la orientación necesaria para reclamar su premio.

Publicidad

Para los premios inferiores a 10 millones de pesos, el cobro puede realizarse en los puntos de venta autorizados, oficinas de distribución o a través de la página oficial de la Lotería de Boyacá.

¿Cómo jugar la Lotería de Boyacá?

Participar en la Lotería de Boyacá es muy fácil. Existen dos modalidades principales: la tradicional, con billete físico, y la compra en línea, disponible en los canales digitales autorizados.

Puede adquirir un billete completo o una fracción (cada billete se divide normalmente en cuatro fracciones) por medio de:



Vendedores autorizados: personas identificadas oficialmente que ofrecen los billetes en la calle.

Puntos de venta autorizados: corresponsales bancarios como Bancolombia, puntos de chance como Paga Todo, Gana, Giramos, o en máquinas LottiRed y Sipaga, entre otros.

Es importante verificar que el billete no tenga enmendaduras ni tachaduras y que la fecha del sorteo sea correcta. Cada billete cuenta con un número de cuatro cifras y una serie de tres dígitos. Finalmente, se recomienda conservar el billete en buen estado, ya que este es el único documento válido para reclamar cualquier premio ganado.