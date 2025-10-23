Resultado de MiLoto, último sorteo hoy jueves 23 de octubre 2025

En el sorteo número 419 de MiLoto, realizado el jueves, 23 de octubre de 2025, la suerte no le sonrió a ningún apostador al no lograr acertar los cinco números ganadores y no llevarse a casa el gran premio de $350 millones de pesos.

Los números ganadores en esta ocasión fueron:. Según el reporte oficial de MiLoto, el sorteo registró un total de 10.578 ganadores en todo el país, quienes se repartieron una bolsa total de premios de $89.489.000.



Nuevo acumulado de MiLoto

El acumulado del sorteo, que era de $350 millones, aumentó a $400 millones para la próxima jornada, que se jugará este viernes, 24 de octubre.

Los interesados pueden consultar el video oficial del sorteo en la página de MiLoto, donde también se encuentran los resultados históricos y los detalles de participación.