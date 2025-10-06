Resultado de Paisita Día hoy, lunes 6 de octubre de 2025

El Paisita Día se ha consolidado como uno de los juegos de azar más emblemáticos de Colombia, especialmente en Antioquia, donde forma parte de la cultura popular y del orgullo regional. Más que un simple sorteo, este chance representa un momento de ilusión diaria para miles de personas que juegan con la esperanza de ganar un premio en efectivo.

Número ganador de Paisita Día hoy, lunes 6 de octubre de 2025

El número ganador del chance Paisita Día de este lunes 6 de octubre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horarios del sorteo

El Paisita Día cuenta con horarios fijos que permiten a los apostadores seguir el sorteo en vivo sin perder ningún detalle:



De lunes a sábado: 1:00 p.m.

Domingos y festivos: 2:00 p.m.

Gracias a esta programación estable, los jugadores pueden disfrutar de la emoción del sorteo y conocer los resultados al instante, convirtiendo cada jornada en una nueva oportunidad para ganar.



Modalidades de juego

Una de las razones por las que el Paisita Día goza de tanta popularidad es su amplia variedad de modalidades, diseñadas para adaptarse a diferentes estilos y estrategias de juego:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

4 cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: las tres últimas en cualquier orden.

2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): coincidencia de la última cifra.

Esta flexibilidad convierte al Paisita Día en un juego dinámico y entretenido, con múltiples formas de ganar.



Valor de las apuestas

El Paisita Día es un chance accesible para todos los presupuestos. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000 pesos, lo que permite participar tanto a quienes lo hacen por diversión como a los jugadores más frecuentes.



Cómo reclamar un premio

Los afortunados ganadores deben acercarse a un punto de venta autorizado y presentar los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado (sin tachaduras ni enmendaduras).

Documento de identidad original y fotocopia legible de la cédula.

Dependiendo del valor del premio, calculado en UVT (Unidad de Valor Tributario), aplican las siguientes condiciones:

