Resultado de Paisita Día hoy, martes 7 de octubre de 2025

El Paisita Día se ha convertido en uno de los juegos de azar más representativos de Colombia, especialmente en el departamento de Antioquia, donde no solo es una tradición, sino también un símbolo del orgullo regional.

Más allá de ser un simple sorteo, este chance ofrece un momento diario de ilusión y expectativa para miles de personas que confían en su suerte con la esperanza de obtener un premio en efectivo.

Número ganador de Paisita Día de hoy, martes 7 de octubre de 2025

El número ganador del chance Paisita Día de este martes 7 de octubre de 2025 es el (en minutos).¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horarios del sorteo

El Paisita Día mantiene una programación fija que permite a los apostadores seguir el desarrollo del sorteo en tiempo real, sin perderse ningún detalle:



De lunes a sábado: 1:00 p.m.

Domingos y festivos: 2:00 p.m.

Gracias a estos horarios establecidos, los jugadores pueden disfrutar la emoción del juego y conocer los resultados al instante, haciendo de cada jornada una nueva oportunidad para ganar.



Modalidades de juego

Una de las claves del éxito del Paisita Día es su variedad de modalidades, pensadas para ajustarse a diferentes preferencias y estrategias. Estas son las principales formas de jugar:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

4 cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: las tres últimas en cualquier orden.

2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): coincidencia de la última cifra.

Esta diversidad convierte al Paisita Día en un juego dinámico, flexible y entretenido, ideal tanto para apostadores experimentados como para quienes buscan divertirse probando su suerte.



Valor de las apuestas

El Paisita Día se destaca también por su accesibilidad. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000 pesos, lo que permite participar sin importar el presupuesto. Esta característica lo hace atractivo tanto para jugadores ocasionales como para aquellos que apuestan con mayor frecuencia.



Cómo reclamar un premio

Los ganadores del Paisita Día deben acudir a un punto de venta autorizado y presentar los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado (sin tachaduras ni enmendaduras).

Documento de identidad original y fotocopia legible de la cédula.

Dependiendo del valor del premio —calculado en UVT (Unidad de Valor Tributario)— se aplican las siguientes condiciones:

