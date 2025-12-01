Resultado Dorado Mañana último sorteo hoy, lunes 1 de diciembre de 2025

El Dorado Mañana se ha consolidado como uno de los juegos de chance más reconocidos y confiables del país. Para miles de jugadores, dejó de ser una simple apuesta diaria y se convirtió en un ritual matutino que combina emoción, transparencia y la esperanza de empezar el día con buena fortuna.



Número ganador de Dorado Mañana hoy, lunes 1 de diciembre de 2025

El número ganador del chance Dorado Mañana de este lunes 1 de diciembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades de juego y premios

El atractivo del Dorado Mañana radica en su variedad de modalidades, pensadas para que cada persona pueda elegir la opción que mejor se adapte a su estrategia y presupuesto. Estos son los principales tipos de apuesta y sus pagos:



4 cifras directo: 4.500 veces el valor apostado

4 cifras combinado: 208 veces la apuesta

3 cifras directo: 400 veces el valor jugado

3 cifras combinado: 83 veces la apuesta

2 cifras (pata): 50 veces el valor apostado

1 cifra (uña): 5 veces el valor jugado

Esta amplia oferta convierte al Dorado Mañana en un sorteo dinámico y atractivo tanto para jugadores ocasionales como para quienes participan con más frecuencia.



¿A qué hora se realiza el sorteo?

El sorteo del Dorado Mañana tiene una cita fija: de lunes a sábado, a las 11:00 a. m., con transmisión en vivo para todo el país.

No se realiza los domingos ni los días festivos, por lo que el horario se mantiene como un encuentro constante para quienes siguen los resultados cada mañana.



Cómo reclamar un premio del Dorado Mañana

Cuando la suerte acompaña al jugador, reclamar el premio es un proceso ágil y claro. Según Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 deben cobrarse en puntos autorizados. Para hacer efectivo el cobro, es necesario presentar:



Ser mayor de edad

El tiquete original, sin enmendaduras y con el reverso completamente diligenciado

Una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía

El Dorado Mañana continúa posicionándose como uno de los sorteos más representativos del país, ofreciendo cada día la emoción del juego y la posibilidad real de ganar. Consultar los resultados a tiempo y seguir el proceso oficial de cobro garantiza una experiencia segura y confiable para todos los participantes.