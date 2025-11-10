Resultado Dorado Mañana último sorteo hoy, lunes 10 de noviembre de 2025

El Dorado Mañana se ha consolidado como uno de los juegos de azar más reconocidos y confiables del país. Su éxito radica en la combinación perfecta entre emoción, transparencia y atractivas oportunidades de premio, lo que lo convierte en una opción preferida por miles de colombianos.

Cada mañana, cientos de apostadores despiertan con la ilusión de acertar el número ganador y transformar su día. Con una amplia variedad de modalidades, este sorteo se adapta a diferentes presupuestos y estilos de juego, ofreciendo oportunidades para todos.

Número ganador de Dorado Mañana hoy, lunes 10 de noviembre de 2025

El número ganador del chance Dorado Mañana de este lunes 10 de noviembre de 2025 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades y premios del Dorado Mañana

El atractivo del Dorado Mañana está en su versatilidad. Sus distintas modalidades permiten a los jugadores elegir cómo participar y cuánto apostar, ajustándose a sus expectativas de ganancia. Estas son las opciones disponibles:



4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

4 cifras combinado: paga 208 veces la apuesta.

3 cifras directo: paga 400 veces la apuesta.

3 cifras combinado: paga 83 veces la apuesta.

2 cifras (pata): paga 50 veces la apuesta.

1 cifra (uña): paga 5 veces la apuesta.

Esta amplia oferta de alternativas ha permitido que tanto los jugadores experimentados como los principiantes disfruten del azar de manera sencilla y divertida.



Horario del sorteo

El sorteo del Dorado Mañana se lleva a cabo de lunes a sábado a las 11:00 a.m., con transmisión en vivo para todo el país. No se realiza sorteo los domingos ni los días festivos.

Gracias a su horario matutino, el juego se ha convertido en una verdadera tradición diaria para muchos colombianos que comienzan el día con optimismo, esperando los resultados que podrían cambiarles la jornada.



Cómo reclamar un premio

Reclamar un premio del Dorado Mañana es un proceso rápido, seguro y confiable. Según la información oficial de Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos deben cobrarse directamente en los puntos de venta autorizados.



Para realizar el cobro, se deben cumplir los siguientes requisitos:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras, con el reverso diligenciado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Con su mezcla de tradición, confianza e innovación, el Dorado Mañana continúa siendo un referente del chance en Colombia.