Resultado Dorado Mañana último sorteo hoy lunes 24 de noviembre de 2025

El Dorado Mañana se ha consolidado como uno de los sorteos de chance más confiables y seguidos en Colombia.

Para miles de jugadores, dejó de ser simplemente un juego de azar y se convirtió en un ritual matutino que mezcla emoción, transparencia y la esperanza de comenzar el día con buena fortuna.



Número ganador de Dorado Mañana hoy, lunes 24 de noviembre de 2025

El número ganador del chance Dorado Mañana de este lunes 24 de noviembre de 2025 es el (en minutos)¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades de juego y premios

La popularidad de El Dorado Mañana se mantiene gracias a la variedad de modalidades que ofrece, pensadas para todo tipo de apostadores y presupuestos. Cada opción brinda oportunidades diferentes para intentar la suerte:



4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

4 cifras combinado: paga 208 veces la apuesta.

3 cifras directo: paga 400 veces la apuesta.

3 cifras combinado: entrega 83 veces el valor jugado.

2 cifras (pata): paga 50 veces la apuesta.

1 cifra (uña): paga 5 veces el valor apostado.

Estas alternativas permiten que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajuste a su estrategia y a su estilo de juego.



¿A qué hora se realiza el sorteo?

El Dorado Mañana se lleva a cabo de lunes a sábado a las 11:00 a. m., con transmisión en vivo para todo el país.

No se realizan sorteos los domingos ni los días festivos, lo que convierte su horario matutino en una compañía habitual para quienes inician el día con la expectativa de un número ganador.



¿Cómo reclamar un premio del Dorado Mañana?

Cuando la suerte llega, el proceso para reclamar el premio es ágil y seguro. De acuerdo con Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 deben reclamarse en un punto autorizado. Para ello, el ganador debe cumplir con los siguientes requisitos:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original, sin tachaduras y con el reverso diligenciado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

El Dorado Mañana continúa posicionándose como uno de los sorteos más representativos del país, renovando cada mañana la emoción por jugar y la posibilidad real de ganar.