Resultado Dorado Mañana último sorteo hoy martes 25 de noviembre de 2025

El Dorado Mañana se ha posicionado como uno de los sorteos de chance más seguidos y confiables en Colombia. Para miles de jugadores, dejó de ser un simple juego de azar y se transformó en un ritual matutino que combina emoción, transparencia y la ilusión de iniciar el día con buena fortuna.

Número ganador de Dorado Mañana hoy, martes 25 de noviembre de 2025

El número ganador del chance Dorado Mañana de este martes 25 de noviembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades de juego y premios

La popularidad de El Dorado Mañana se mantiene gracias a la variedad de modalidades pensadas para distintos tipos de apostadores y presupuestos. Cada categoría ofrece oportunidades únicas para quienes buscan poner a prueba su suerte:



4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

4 cifras combinado: paga 208 veces la apuesta.

3 cifras directo: paga 400 veces la apuesta.

3 cifras combinado: entrega 83 veces el valor jugado.

2 cifras (pata): paga 50 veces la apuesta.

1 cifra (uña): paga 5 veces el valor apostado.

Estas opciones permiten que cada jugador elija la modalidad que mejor se adapte a su estrategia personal y estilo de juego.



¿A qué hora se realiza el sorteo?

El sorteo de El Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado a las 11:00 a. m., con transmisión en vivo para todo el país.

No se llevan a cabo sorteos los domingos ni los días festivos, por lo que su horario habitual se ha convertido en una cita fija para quienes inician el día con la expectativa de conocer el número ganador.



¿Cómo reclamar un premio del Dorado Mañana?

Cuando la fortuna acompaña al jugador, reclamar el premio es un proceso ágil y seguro. Según Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 deben reclamarse en un punto autorizado. Para ello, el ganador debe cumplir con los siguientes requisitos:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original, sin tachaduras y con el reverso completamente diligenciado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

El Dorado Mañana sigue consolidándose como uno de los sorteos más representativos del país, renovando cada mañana la emoción de jugar y la posibilidad real de ganar.