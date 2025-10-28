Resultado Dorado Mañana último sorteo hoy martes 28 de octubre de 2025

El Dorado Mañana se ha posicionado como uno de los juegos de azar más tradicionales y confiables del país. Su popularidad se debe a una fórmula que combina emoción, transparencia y la posibilidad real de transformar una pequeña apuesta en grandes premios.

Cada mañana, miles de colombianos participan con la esperanza de empezar el día con buena suerte y optimismo.

Número ganador de Dorado Mañana hoy, martes 28 de octubre de 2025

El número ganador del chance Dorado Mañana de este martes 28 de octubre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades y premios del Dorado Mañana

Una de las principales razones por las que el Dorado Mañana mantiene su éxito es la amplia variedad de modalidades que ofrece, adaptadas a diferentes gustos y presupuestos. Cada formato brinda oportunidades únicas de ganar, con pagos que varían según la cantidad de cifras acertadas:



4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

4 cifras combinado: paga 208 veces la apuesta.

3 cifras directo: paga 400 veces la apuesta.

3 cifras combinado: paga 83 veces la apuesta.

2 cifras (pata): paga 50 veces la apuesta.

1 cifra (uña): paga 5 veces la apuesta.

Esta diversidad convierte cada sorteo en una experiencia emocionante, en la que cada número puede cambiar el rumbo del día y ofrecer la posibilidad de obtener significativos premios.



Horario del sorteo

El sorteo del Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado a las 11:00 a.m., con transmisión en vivo para todo el país.

No se llevan a cabo sorteos los domingos ni días festivos, por lo que se recomienda a los jugadores planificar sus apuestas con antelación.

El horario matutino hace de este juego una tradición diaria para quienes buscan empezar la jornada con energía positiva y la ilusión de ganar.



Cómo reclamar un premio

De acuerdo con la información oficial de Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos deben reclamarse directamente en los puntos de venta autorizados.

El proceso de cobro es seguro, ágil y completamente transparente. Para hacerlo efectivo, los ganadores deben cumplir con los siguientes requisitos:

