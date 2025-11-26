Resultado Dorado Mañana último sorteo hoy miércoles 26 de noviembre de 2025

El Dorado Mañana se ha convertido en uno de los sorteos de chance más populares y confiables en Colombia. Para miles de apostadores, dejó de ser un simple juego de azar y pasó a ser un ritual matutino que combina emoción, transparencia y la ilusión de comenzar el día con buena suerte.



Número ganador de Dorado Mañana hoy, miércoles 26 de noviembre de 2025

El número ganador del chance Dorado Mañana de este miércoles 26 de noviembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades de juego y premios

La acogida de El Dorado Mañana se debe, en gran parte, a la variedad de modalidades diseñadas para diferentes perfiles de jugadores y presupuestos. Cada opción ofrece oportunidades únicas para quienes buscan poner a prueba su fortuna:



4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

4 cifras combinado: paga 208 veces la apuesta.

3 cifras directo: paga 400 veces el valor jugado.

3 cifras combinado: entrega 83 veces el valor apostado.

2 cifras (pata): paga 50 veces la apuesta.

1 cifra (uña): paga 5 veces el valor apostado.

Gracias a esta diversidad, cada jugador puede elegir la modalidad que mejor se ajuste a su estrategia y estilo de juego.



¿A qué hora se realiza el sorteo?

El sorteo de El Dorado Mañana se lleva a cabo de lunes a sábado a las 11:00 a. m., con transmisión en vivo para todo el país.

No se realizan sorteos los domingos ni los días festivos, por lo que este horario se mantiene como una cita habitual para quienes esperan iniciar el día con la expectativa del número ganador.



¿Cómo reclamar un premio de El Dorado Mañana?

Cuando la suerte está de lado del jugador, reclamar un premio es un proceso rápido y seguro. De acuerdo con Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 deben reclamarse en un punto autorizado. Para esto, el ganador debe:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original, sin tachaduras y con el reverso completamente diligenciado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

El Dorado Mañana continúa consolidándose como uno de los sorteos más representativos del país, ofreciendo cada mañana la emoción de jugar y la posibilidad real de ganar.