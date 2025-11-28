Resultado Dorado Mañana último sorteo hoy viernes 28 de noviembre de 2025

El sorteo Dorado Mañana se ha consolidado como uno de los juegos de chance más reconocidos y confiables de Colombia.

Para miles de jugadores, dejó de ser una simple apuesta ocasional y se transformó en un ritual matutino que combina emoción, transparencia y la ilusión de empezar el día con buena fortuna. Vea aqui el sorteo en vivo:

El número ganador del chance Dorado Mañana de este viernes 28 de noviembre de 2025 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Modalidades de juego y premios

Una de las razones del éxito de Dorado Mañana es la variedad de modalidades diseñadas para distintos tipos de apostadores, desde quienes prefieren apuestas pequeñas hasta quienes buscan mayores ganancias. Estas son las opciones disponibles:



4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

paga 4.500 veces el valor apostado. 4 cifras combinado: paga 208 veces la apuesta.

paga 208 veces la apuesta. 3 cifras directo: paga 400 veces el valor jugado.

paga 400 veces el valor jugado. 3 cifras combinado: entrega 83 veces el valor apostado.

entrega 83 veces el valor apostado. 2 cifras (pata): paga 50 veces la apuesta.

paga 50 veces la apuesta. 1 cifra (uña): paga 5 veces el valor apostado.

Gracias a esta oferta, cada jugador puede elegir la modalidad que mejor se ajuste a su estilo y expectativas.



¿A qué hora se realiza el sorteo?

El sorteo Dorado Mañana se lleva a cabo de lunes a sábado a las 11:00 a. m., con transmisión en vivo para todo el país.

Los domingos y festivos no se realiza sorteo, por lo que esta hora se mantiene como una cita fija para quienes siguen de cerca los resultados.



¿Cómo reclamar un premio de Dorado Mañana?

Cuando la suerte favorece al jugador, reclamar el premio es un proceso simple. Según Paga Todo, los premios de $100.000 o más deben reclamarse en un punto autorizado. Para ello, el ganador debe cumplir con los siguientes requisitos:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original, sin enmendaduras y con el reverso completamente diligenciado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Dorado Mañana continúa siendo uno de los sorteos más representativos del país, ofreciendo cada mañana la emoción de participar y la posibilidad real de ganar. Para quienes juegan con frecuencia, siempre es recomendable verificar los resultados a tiempo y reclamar los premios siguiendo el proceso oficial.