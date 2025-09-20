Resultado Dorado Tarde sorteo sábado 20 de septiembre de 2025

El Dorado Tarde sigue siendo uno de los sorteos de chance más confiables y populares en Colombia.

Su éxito radica en la transparencia, la legalidad de su operación y una amplia red de puntos autorizados que garantizan seguridad y confianza a miles de apostadores en todo el país. Vea aquí el sorteo en vivo:

El número ganador del chance Dorado Tarde de este sábado 20 de septiembre de 2025 es el 0151 - 0 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: 0151

Dos últimas cifras: 51

Tres últimas cifras: 151

La quinta: 0

Premios y modalidades de juego

El Dorado Tarde permite participar en varias modalidades que ofrecen multiplicadores de premio según las cifras acertadas. Por cada peso apostado, los pagos son:



4 cifras directo: 4.500 veces la apuesta.

4.500 veces la apuesta. 4 cifras combinado: 208 veces la apuesta.

208 veces la apuesta. 3 últimas cifras directo: 400 veces la apuesta.

400 veces la apuesta. 3 últimas cifras combinado: 83 veces la apuesta.

83 veces la apuesta. 2 últimas cifras (pata): 50 veces la apuesta.

Desde 2025, el sorteo incorporó la quinta balota, una cifra adicional que aumenta las posibilidades de ganar premios más altos al combinarse con las cifras principales.



Horario del sorteo

El Dorado Tarde se juega de lunes a sábado a las 3:30 p.m., convirtiéndose en una cita imperdible para quienes disfrutan de la emoción de los juegos de azar. No se realizan sorteos los domingos ni en días festivos.



Cómo reclamar un premio

Según Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos deben cobrarse en puntos de venta autorizados. Para hacer efectivo el cobro es indispensable:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado, con el reverso diligenciado.

Entregar una fotocopia de la cédula de ciudadanía, único documento válido para el proceso.

Con su solidez, premios atractivos y variedad de modalidades, el Dorado Tarde continúa siendo una de las opciones favoritas para quienes buscan emoción y oportunidades de ganar cada tarde en Colombia.