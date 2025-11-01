Resultado Dorado Tarde último sorteo hoy sábado 1 de noviembre de 2025

El Dorado Tarde se ha consolidado como uno de los juegos de azar más populares y confiables de Colombia, reconocido por su transparencia, respaldo legal y la emoción que despierta en cada sorteo.

Para miles de apostadores, representa una cita diaria con la suerte, una tradición que mezcla esperanza, expectativa y la posibilidad de transformar un número en una gran recompensa. Vea el sorteo en vivo aquí:

Número ganador de Dorado Tarde

El número ganador del chance Dorado Tarde de este sábado 1 de noviembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades de juego y premios

El Dorado Tarde ofrece múltiples modalidades diseñadas para adaptarse a distintos presupuestos y estilos de apuesta. Cada opción brinda una forma diferente de disfrutar el azar y aumentar las posibilidades de ganar:



4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

paga 4.500 veces el valor apostado. 4 cifras combinado: paga 208 veces la apuesta.

paga 208 veces la apuesta. 3 cifras directo: paga 400 veces la apuesta.

paga 400 veces la apuesta. 3 cifras combinado: paga 83 veces la apuesta.

paga 83 veces la apuesta. 2 cifras (pata): paga 50 veces la apuesta.

Desde 2025, el sorteo incorporó una quinta balota, una innovación que amplió las oportunidades de premio y aumentó la emoción entre los jugadores. Este cambio consolidó al Dorado Tarde como uno de los juegos más dinámicos e innovadores del país.



Horario del sorteo

El Dorado Tarde se realiza de lunes a sábado a las 3:30 p.m., con transmisión en vivo para todo el país. No hay sorteos los domingos ni festivos, por lo que los apostadores deben planificar sus jugadas con anticipación para no perder la oportunidad de participar.



Cómo reclamar un premio

Reclamar un premio del Dorado Tarde es un proceso rápido, seguro y sencillo. Según la información oficial de Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos deben reclamarse directamente en los puntos de venta autorizados. Para hacerlo, se requiere:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado (sin tachaduras ni enmendaduras).

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Con su mezcla de tradición, confianza e innovación, el Dorado Tarde sigue siendo un referente del chance en Colombia. Cada tarde, miles de jugadores en todo el país siguen con ilusión los resultados, soñando con que la suerte les sonría y su número sea el próximo en cambiarles la vida.