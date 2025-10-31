En vivo
Resultado Dorado Tarde último sorteo hoy viernes 31 de octubre de 2025

El chance Dorado Tarde juega de lunes a sábado a las 3:30 p. m. Consulte aquí el número ganador del sorteo de hoy viernes 31 de octubre de 2025.

Dorado Tarde.
Por: Redacción BLU Radio
Actualizado: 31 de oct, 2025

El Dorado Tarde se mantiene como uno de los juegos de azar más populares y confiables de Colombia, reconocido por su transparencia, respaldo legal y la emoción que genera en cada sorteo.

Para miles de apostadores, este juego representa una cita diaria con la suerte, una tradición que combina expectativa, esperanza y la posibilidad de transformar un número en una gran recompensa. Aquí puede ver el sorteo en vivo:

Número ganador de Dorado Tarde

El número ganador del chance Dorado Tarde de este viernes 31 de octubre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.

  • Número ganador:
  • Dos últimas cifras:
  • Tres últimas cifras:
  • La quinta:

Modalidades de juego y premios

El Dorado Tarde ofrece una amplia variedad de modalidades que se adaptan a distintos presupuestos y estilos de juego. Cada una brinda oportunidades diferentes de ganar y disfrutar la emoción del azar:

  • 4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.
  • 4 cifras combinado: paga 208 veces la apuesta.
  • 3 cifras directo: paga 400 veces la apuesta.
  • 3 cifras combinado: paga 83 veces la apuesta.
  • 2 cifras (pata): paga 50 veces la apuesta.

Desde 2025, el sorteo incluye una quinta balota, una innovación que amplió las posibilidades de premio y aumentó la expectativa entre los jugadores frecuentes. Este cambio reafirmó al Dorado Tarde como uno de los juegos más dinámicos e innovadores del país.

Horario del sorteo

El sorteo del Dorado Tarde se realiza de lunes a sábado a las 3:30 p.m., con transmisión en vivo para todo el territorio nacional. No hay sorteos los domingos ni los días festivos, por lo que se recomienda planificar las jugadas con anticipación para no perder la oportunidad de participar.

Cómo reclamar un premio

Cobrar un premio del Dorado Tarde es un proceso rápido, seguro y sencillo. De acuerdo con la información oficial de Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos deben reclamarse directamente en los puntos de venta autorizados. Los requisitos son:

  • Ser mayor de edad.
  • Presentar el tiquete original en buen estado (sin tachaduras ni enmendaduras).
  • Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Con su combinación de tradición, confianza e innovación, el Dorado Tarde sigue siendo un referente del chance en Colombia. Cada tarde, miles de personas esperan con ilusión los resultados, soñando con que su número sea el próximo en cambiarles la vida.

