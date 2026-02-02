Crimen de ganadero en Santander: recuerdan recompensa de $50 millones por guerrilleros

Tras el secuestro y asesinato del ganadero Rubiel Cáceres Marín, ocurrido en zona rural del municipio de Coromoro, la Gobernación de Santander reiteró que se mantiene vigente una recompensa de hasta $50 millones para quien suministre información que permita la captura de integrantes del ELN que delinquen en el departamento.

De acuerdo con las autoridades, este grupo armado sería el presunto responsable del crimen del ganadero, hecho que generó conmoción y encendió las alertas por la presencia de estructuras guerrilleras en esta zona limítrofe con Boyacá.

El secretario del Interior de Santander, Oscar Hernández, señaló que la recompensa hace parte de una estrategia departamental para incentivar la colaboración ciudadana y golpear a los grupos armados organizados que operan en el territorio.

“Esta recompensa se mantiene y está siendo evaluada en los consejos de seguridad junto a la Fuerza Pública y la Fiscalía la recompensa por el crimen. Está dirigida a cualquier ciudadano que brinde información oportuna y veraz que permita la captura de integrantes de grupos armados organizados en Santander, especialmente de quienes estarían detrás del asesinato de nuestro ganadero en la región de Pienta”, indicó el funcionario.



Hernández explicó que las autoridades han identificado como zona de especial interés la región de Pienta y el municipio de Coromoro, donde desde el momento en que se conoció la desaparición de Rubiel Cáceres Marín se desplegaron capacidades especiales de Policía y Ejército, aunque el desenlace fue fatal.

Según el secretario del Interior, la principal hipótesis del crimen apunta a acciones del ELN, grupo que, según las investigaciones, estaría buscando fortalecer su presencia en esta zona del departamento, generando un impacto directo en la seguridad rural.

“La Gobernación ha venido advirtiendo sobre la presencia de este grupo armado en territorio santandereano y por eso se ha solicitado al Gobierno Nacional y al Ministerio de Defensa priorizar operaciones en estas áreas, especialmente en los límites con Boyacá y Norte de Santander”, agregó.

Las autoridades reiteraron que la información puede ser suministrada de manera confidencial a través de las líneas 123 de la Policía Nacional, 147 del Gaula del Ejército y 165 del Gaula de la Policía, con el fin de avanzar en la captura de los responsables y contrarrestar la presencia del ELN en el departamento.