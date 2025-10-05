Resultado Paisita Día hoy domingo 5 de octubre de 2025

El Paisita Día sigue consolidándose como uno de los juegos de azar más representativos de Colombia, especialmente en Antioquia, donde es considerado parte de la cultura y el orgullo regional.

Más que un simple sorteo, este chance hace parte de la rutina de miles de personas que cada día juegan con la esperanza de llevarse un premio en efectivo. Vea el sorteo en vivo aquí:

El número ganador del chance Paisita Día de este domingo 5 de octubre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horarios del sorteo

El Paisita Día cuenta con horarios establecidos que permiten a los jugadores seguir cada sorteo sin perder detalle:



De lunes a sábado: 1:00 p.m.

1:00 p.m. Domingos y festivos: 2:00 p.m.

Gracias a esta programación, los apostadores pueden disfrutar del sorteo en vivo y conocer los resultados al instante, manteniendo la emoción todos los días.



Modalidades de juego

Uno de los grandes atractivos del Paisita Día es su variedad de modalidades para apostar, pensadas para todo tipo de público y diferentes estrategias:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. 4 cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: las tres últimas en cualquier orden.

las tres últimas en cualquier orden. 2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): coincidencia de la última cifra.

Esta flexibilidad hace del Paisita Día un juego dinámico, entretenido y con múltiples posibilidades de ganar.



Valor de las apuestas

El Paisita Día es un chance accesible para todos los presupuestos. Las apuestas se pueden realizar desde $500 hasta $25.000 pesos, lo que permite participar tanto a quienes juegan por diversión ocasionalmente como a los apostadores más constantes.



Cómo reclamar un premio

Los ganadores deben acercarse a un punto de venta autorizado y presentar los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras.

Documento de identidad original y fotocopia legible de la cédula.

Según el valor del premio, calculado en UVT (Unidad de Valor Tributario), aplican las siguientes condiciones:



Menor a 48 UVT: solo documentos básicos.

solo documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT diligenciado.

documentos básicos + Formato SIPLAFT diligenciado. Más de 182 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días). En este último caso, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo máximo de ocho días hábiles.

Con su larga tradición, variedad de modalidades y accesibilidad, el Paisita Día continúa siendo una de las apuestas favoritas en Antioquia y otras regiones del país, manteniendo viva la emoción del juego y la esperanza de ganar cada tarde.