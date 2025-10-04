Resultado Paisita Día hoy sábado 4 de octubre de 2025

El Paisita Día continúa siendo uno de los juegos de azar más queridos y tradicionales de Colombia, especialmente en Antioquia, donde se ha convertido en un símbolo de identidad y orgullo regional.

Más que un sorteo, representa parte de la cultura paisa, acompañando la rutina diaria de miles de jugadores que sueñan con ganar un premio en efectivo. Vea aquí el sorteo en vivo:

El número ganador del chance Paisita Día de este sábado 4 de octubre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horarios del sorteo

El Paisita Día cuenta con un horario fijo que facilita la participación de los jugadores y mantiene la emoción todos los días:



De lunes a sábado: 1:00 p.m.

1:00 p.m. Domingos y festivos: 2:00 p.m.

Esta programación estable permite que los apostadores sigan el desarrollo del sorteo en vivo y no se pierdan ningún resultado.



Modalidades de juego

Una de las principales razones del éxito del Paisita Día es la variedad de opciones para apostar, que se adaptan a distintos gustos y presupuestos:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. 4 cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

tres últimas cifras en cualquier orden. 2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): coincidencia de la última cifra.

Esta flexibilidad convierte al Paisita Día en un juego dinámico y emocionante para todo tipo de apostadores.



Valor de las apuestas

El Paisita Día se destaca por su accesibilidad. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000 pesos, lo que permite participar tanto a quienes buscan probar suerte ocasionalmente como a los jugadores más frecuentes.



Cómo reclamar un premio

Quienes resulten ganadores deben acudir a un punto de venta autorizado y presentar los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado, sin enmendaduras.

Documento de identidad original y fotocopia legible de la cédula.

Según el valor del premio, calculado en UVT (Unidad de Valor Tributario), se aplican condiciones adicionales:



Menor a 48 UVT: solo documentos básicos.

solo documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT diligenciado en el punto de venta.

documentos básicos + Formato SIPLAFT diligenciado en el punto de venta. Más de 182 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días). En este último caso, el pago se efectúa mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

Con su larga tradición, su variedad de modalidades y su fácil acceso, el Paisita Día continúa siendo una de las apuestas preferidas en Antioquia y en distintas regiones del país, combinando emoción, cultura popular y la posibilidad de ganar atractivos premios.