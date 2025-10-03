Resultado Paisita Día hoy viernes 3 de octubre de 2025

El Paisita Día se mantiene como uno de los juegos de azar más tradicionales y representativos de Colombia.

Su arraigo es especialmente fuerte en Antioquia, donde no solo es visto como una oportunidad de ganar premios en efectivo, sino también como un verdadero símbolo de identidad y orgullo paisa, presente en la cotidianidad de miles de jugadores. Aquí puede ver el sorteo en vivo:

El número ganador del chance Paisita Día de este viernes 3 de octubre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horarios del sorteo

El Paisita Día cuenta con un horario fijo que facilita la participación de sus jugadores:



De lunes a sábado: 1:00 p.m.

1:00 p.m. Domingos y festivos: 2:00 p.m.

Esta programación estable permite a los apostadores organizar sus rutinas y no perderse la emoción diaria de cada sorteo.



Modalidades de juego

Uno de los grandes atractivos del Paisita Día es la variedad de opciones de apuesta, que se ajustan a diferentes gustos y presupuestos:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. 4 cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

tres últimas cifras en cualquier orden. 2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): coincidencia de la última cifra.

Esta flexibilidad hace que el juego resulte dinámico y atractivo para jugadores de distintos perfiles.



Valor de las apuestas

El Paisita Día es un chance accesible y flexible. Las apuestas pueden hacerse desde $500 hasta $25.000 pesos, lo que lo convierte en una alternativa llamativa tanto para quienes desean jugar ocasionalmente como para los apostadores más constantes.



Cómo reclamar un premio

Para reclamar un premio, los ganadores deben acudir a un punto autorizado y presentar:



El tiquete original en buen estado.

El documento de identidad junto con una fotocopia legible de la cédula.

Según el valor del premio, expresado en UVT (Unidad de Valor Tributario), se aplican requisitos adicionales:



Menor a 48 UVT: solo documentos básicos.

solo documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT diligenciado en el punto de venta.

documentos básicos + Formato SIPLAFT diligenciado en el punto de venta. Más de 182 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (máximo 30 días). En este último caso, el pago se realiza por transferencia bancaria en un plazo de hasta ocho días hábiles.

Con su tradición, múltiples modalidades y fácil acceso, el Paisita Día se mantiene como una de las apuestas favoritas en Antioquia y en diversas regiones del país, combinando emoción, cultura popular y la posibilidad de ganar grandes premios.