Resultado Paisita Día hoy jueves 2 de octubre de 2025

El Paisita Día se ha consolidado como uno de los juegos de azar más tradicionales y representativos de Colombia.

Su arraigo es especialmente fuerte en Antioquia, donde no solo se vive como una oportunidad para ganar premios en efectivo, sino también como un símbolo de identidad y orgullo paisa que acompaña la cotidianidad de miles de jugadores. Aquí puede ver el sorteo en vivo:

El número ganador del chance Paisita Día de este jueves 2 de octubre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horarios del sorteo

El sorteo del Paisita Día se realiza en un horario fijo que facilita la participación de los jugadores:



De lunes a sábado: 1:00 p.m.

1:00 p.m. Domingos y festivos: 2:00 p.m.

Esta programación estable permite a los apostadores organizarse y no perderse la emoción de cada jornada.



Modalidades de juego

El atractivo del Paisita Día está en la variedad de formas de apostar, que se adaptan a distintos presupuestos y estilos de juego:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. 4 cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

tres últimas cifras en cualquier orden. 2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): coincidencia de la última cifra.

Esta flexibilidad le da dinamismo al sorteo y amplía las posibilidades de ganar.



Valor de las apuestas

El Paisita Día es un chance accesible, ya que permite apuestas desde $500 hasta $25.000 pesos. Este rango lo convierte en una alternativa atractiva tanto para quienes buscan probar suerte de forma ocasional como para los jugadores frecuentes que desean invertir un poco más.



Cómo reclamar un premio

Para reclamar un premio, los ganadores deben presentar en los puntos autorizados:



El tiquete original en buen estado.

El documento de identidad original y una fotocopia legible de la cédula.

Según el valor del premio, expresado en UVT (Unidad de Valor Tributario), se aplican requisitos adicionales:



Menor a 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT diligenciado en el punto de venta.

documentos básicos + Formato SIPLAFT diligenciado en el punto de venta. Más de 182 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (máximo 30 días). En este último caso, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo de hasta 8 días hábiles.

Con su trayectoria, tradición y múltiples formas de juego, el Paisita Día sigue siendo una de las apuestas favoritas en Antioquia y en otras regiones del país, combinando emoción, accesibilidad y cultura popular.