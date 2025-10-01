Resultado Paisita Día hoy, miércoles 1 de octubre de 2025

El Paisita Día se ha convertido en uno de los juegos de azar más tradicionales y reconocidos de Colombia. Su popularidad es especialmente fuerte en Antioquia, donde no solo es visto como una oportunidad de ganar, sino también como un símbolo de identidad, orgullo y tradición para los paisas.



Número ganador de Paisita Día hoy, miércoles 1 de octubre

El número ganador del chance Paisita Día de este martes, 1 de octubre de 2025, es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horarios del sorteo

El sorteo del Paisita Día tiene un cronograma definido que facilita la participación de los jugadores:



Lunes a sábado: 1:00 p.m.

Domingos y festivos: 2:00 p.m.

Este horario fijo permite a los apostadores organizarse y no perderse la emoción de cada jornada.



Modalidades de juego

Una de las razones del éxito del Paisita Día es la variedad de opciones para apostar. Esto lo hace atractivo tanto para jugadores ocasionales como para quienes participan con más frecuencia. Entre sus principales modalidades están:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

4 cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): coincidencia de la última cifra.

Esta flexibilidad brinda mayores posibilidades de participación y dinamiza la experiencia de juego.



Valor de las apuestas

El Paisita Día es accesible para todos los presupuestos, ya que se pueden realizar apuestas desde $500 hasta $25.000 pesos. Gracias a este rango, el chance se convierte en una alternativa ideal para quienes quieren probar suerte ocasionalmente y también para los apostadores habituales que buscan invertir un poco más.



Cómo reclamar un premio

Los ganadores del Paisita Día deben cumplir con ciertos requisitos para hacer efectivo su premio. Lo primero es presentar:



El tiquete original en buen estado.

El documento de identidad original y una fotocopia de la cédula.

Además, según el valor obtenido (calculado en UVT – Unidad de Valor Tributario), se aplican condiciones adicionales:

