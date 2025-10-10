Resultado Sinuano Día, último sorteo y ganador viernes 10 de octubre de 2025

El Sinuano Día se mantiene como uno de los juegos de azar más tradicionales y queridos en la Costa Caribe colombiana.

Su mezcla de emoción, esperanza y la posibilidad de obtener atractivos premios lo ha convertido en parte del día a día de miles de jugadores que, cada tarde, siguen con expectativa los resultados del sorteo. Vea aquí el sorteo en vivo:

El número ganador del chance Sinuano Día de este viernes 10 de octubre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo

El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p.m., con transmisión en vivo, lo que permite conocer los resultados de inmediato. Este horario constante ha convertido el juego en una cita infaltable para los amantes del chance, no solo en la región Caribe, sino también en otras zonas del país donde su popularidad sigue creciendo.



Modalidades de juego

El atractivo del Sinuano Día radica en la variedad de modalidades que ofrece, pensadas para todo tipo de jugadores:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. 4 cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: las tres últimas cifras en cualquier orden.

las tres últimas cifras en cualquier orden. 2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): coincidencia de la última cifra.

coincidencia de la última cifra. Quinta balota: modalidad especial implementada en 2025 que ofrece premios adicionales.

Gracias a esta diversidad, cada sorteo representa una nueva oportunidad de ganar y mantener viva la emoción del juego.



Valor de las apuestas

El Sinuano Día es uno de los juegos más accesibles del país. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000 pesos, lo que permite que personas con distintos presupuestos disfruten de la experiencia. Esta flexibilidad ha sido clave para su éxito, haciendo del chance una opción de entretenimiento cercana y económica.



Cómo reclamar un premio

Los ganadores deben acercarse a un punto de venta autorizado y presentar:



El tiquete original en buen estado (sin tachaduras ni enmendaduras).

El documento de identidad original y una fotocopia legible de la cédula.

Dependiendo del valor del premio, medido en UVT (Unidad de Valor Tributario), los requisitos pueden variar:



Menor a 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado.

documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado. Más de 182 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

De esta forma, el Sinuano Día continúa siendo sinónimo de tradición, confianza y emoción diaria para quienes disfrutan probar su suerte.