Resultado Super Astro Sol último sorteo del chance hoy, miércoles 28 de enero de 2026

El Super Astro Sol se ha posicionado como uno de los juegos de azar más llamativos en Colombia, gracias a una propuesta que combina el chance tradicional con la simbología de los signos del zodiaco.
El número ganador del chance Super Astro Sol de este miércoles 28 de enero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
Este chance se distingue por una mecánica sencilla y versátil, que permite realizar varias combinaciones en una sola apuesta. Para participar, el jugador debe seguir estos pasos:
Desde julio de 2025, el sorteo del Super Astro Sol se lleva a cabo de lunes a sábado a las 4:00 p. m., un horario que ha contribuido a fortalecer su popularidad en distintas regiones del país.
El Super Astro Sol ofrece opciones pensadas para diferentes presupuestos, lo que lo convierte en un juego accesible para un amplio público:
Las apuestas deben realizarse únicamente en puntos de venta autorizados, garantizando así seguridad, legalidad y transparencia en cada transacción.
Los ganadores del Super Astro Sol deben acercarse a un punto autorizado para reclamar su premio y presentar los siguientes documentos:
Dependiendo del valor del premio, medido en Unidades de Valor Tributario (UVT), pueden exigirse requisitos adicionales: