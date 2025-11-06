Resultado Super Astro Sol último sorteo hoy jueves 6 de noviembre de 2025

Publicidad
El Super Astro Sol se ha posicionado como uno de los juegos de azar más populares en Colombia, gracias a su combinación única entre el chance tradicional y el fascinante mundo de la astrología.
Su propuesta innovadora ha cautivado a miles de jugadores que, cada tarde, confían tanto en su número de la suerte como en el poder de su signo zodiacal. Vea aquí el sorteo en vivo:
El número ganador del chance Super Astro Sol de este jueves 6 de noviembre de 2025 es el 7886 - Piscis ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
El Super Astro Sol ha logrado destacarse por su formato original, que combina la emoción del chance con los doce signos del zodiaco. Esta fusión convierte cada jugada en una experiencia distinta, donde la suerte y la intuición se encuentran.
Desde julio de 2025, el sorteo se transmite de lunes a sábado a las 4:00 p. m., y no se realizan sorteos los domingos ni festivos. Esta cita diaria se ha convertido en una tradición para los apostadores que siguen cada resultado con expectativa.
Participar es sencillo y está al alcance de todos. El jugador debe:
Una de las ventajas del Super Astro Sol es su accesibilidad. Las apuestas pueden realizarse desde montos bajos, adaptándose a diferentes presupuestos:
Los tiquetes deben adquirirse únicamente en puntos de venta autorizados, lo que garantiza la transparencia y seguridad del proceso.
Reclamar un premio del Super Astro Sol es un trámite rápido y seguro. Los ganadores deben acercarse a un punto de venta autorizado con:
Dependiendo del valor del premio (expresado en UVT, Unidad de Valor Tributario), se aplican los siguientes requisitos adicionales:
Gracias a su transparencia, accesibilidad y mezcla de azar con astrología, el Super Astro Sol continúa consolidándose como uno de los juegos preferidos por los colombianos.