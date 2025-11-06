Resultado Super Astro Sol último sorteo hoy jueves 6 de noviembre de 2025

El Super Astro Sol se ha posicionado como uno de los juegos de azar más populares en Colombia, gracias a su combinación única entre el chance tradicional y el fascinante mundo de la astrología.

Su propuesta innovadora ha cautivado a miles de jugadores que, cada tarde, confían tanto en su número de la suerte como en el poder de su signo zodiacal. Vea aquí el sorteo en vivo:

Resultado del Super Astro Sol hoy

El número ganador del chance Super Astro Sol de este jueves 6 de noviembre de 2025 es el 7886 - Piscis ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: 7886

Dos últimas cifras: 86

Tres últimas cifras: 886

Signo zodiacal: Piscis

Un juego que une azar y astrología

El Super Astro Sol ha logrado destacarse por su formato original, que combina la emoción del chance con los doce signos del zodiaco. Esta fusión convierte cada jugada en una experiencia distinta, donde la suerte y la intuición se encuentran.



Desde julio de 2025, el sorteo se transmite de lunes a sábado a las 4:00 p. m., y no se realizan sorteos los domingos ni festivos. Esta cita diaria se ha convertido en una tradición para los apostadores que siguen cada resultado con expectativa.



¿Cómo se juega el Super Astro Sol?

Participar es sencillo y está al alcance de todos. El jugador debe:



Elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999. Seleccionar un signo zodiacal entre los 12 disponibles: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis. También puede optar por la modalidad “Todos los signos”, que permite jugar el mismo número con las 12 combinaciones posibles. Definir el valor de la apuesta, con la posibilidad de realizar hasta cuatro jugadas por tiquete.

Valor de las apuestas

Una de las ventajas del Super Astro Sol es su accesibilidad. Las apuestas pueden realizarse desde montos bajos, adaptándose a diferentes presupuestos:



Apuesta mínima: $500 pesos

$500 pesos Apuesta máxima: $10.000 pesos por jugada

Los tiquetes deben adquirirse únicamente en puntos de venta autorizados, lo que garantiza la transparencia y seguridad del proceso.



Cómo reclamar un premio

Reclamar un premio del Super Astro Sol es un trámite rápido y seguro. Los ganadores deben acercarse a un punto de venta autorizado con:



El tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original y una fotocopia legible.

Dependiendo del valor del premio (expresado en UVT, Unidad de Valor Tributario), se aplican los siguientes requisitos adicionales:



Menor a 48 UVT: solo los documentos básicos.

solo los documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado.

documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado. Más de 182 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

Gracias a su transparencia, accesibilidad y mezcla de azar con astrología, el Super Astro Sol continúa consolidándose como uno de los juegos preferidos por los colombianos.