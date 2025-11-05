Resultado Super Astro Sol último sorteo hoy miércoles 5 de noviembre de 2025

Publicidad
El chance Super Astro Sol, uno de los juegos de azar más populares en Colombia, realiza su sorteo de lunes a sábado a las 4:00 p. m.. A continuación, se presenta el número ganador correspondiente al sorteo de hoy, miércoles 5 de noviembre de 2025.
El número ganador del chance Super Astro Sol de este miércoles 5 de noviembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
El Super Astro Sol se ha consolidado como una propuesta innovadora dentro de los juegos de azar en Colombia. Su atractivo radica en combinar la emoción del chance tradicional con el universo de la astrología, ofreciendo una experiencia diferente para quienes confían en su intuición y en el poder de los signos zodiacales.
Cada tarde, miles de jugadores participan con la esperanza de que su número y signo sean los elegidos por la fortuna.
El funcionamiento del Super Astro Sol es sencillo y accesible para todo tipo de público, desde jugadores experimentados hasta principiantes. La mecánica consiste en combinar un número de cuatro cifras con un signo zodiacal, permitiendo múltiples posibilidades de ganar.
Los pasos para participar son:
Desde julio de 2025, el sorteo se transmite para todo el país de lunes a sábado a las 4:00 p. m.. Los domingos y festivos no se realizan sorteos.
El Super Astro Sol destaca por su accesibilidad, ya que permite apostar desde montos bajos, adaptándose a distintos presupuestos:
Los tiquetes deben adquirirse únicamente en puntos de venta autorizados, lo que garantiza la transparencia y seguridad del proceso.
Reclamar un premio del Super Astro Sol es un proceso rápido y seguro. Los ganadores deben acercarse a un punto de venta autorizado con los siguientes documentos:
Dependiendo del monto del premio, expresado en UVT (Unidad de Valor Tributario), se aplican los siguientes requisitos adicionales: