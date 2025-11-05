Resultado Super Astro Sol último sorteo hoy miércoles 5 de noviembre de 2025

El chance Super Astro Sol, uno de los juegos de azar más populares en Colombia, realiza su sorteo de lunes a sábado a las 4:00 p. m.. A continuación, se presenta el número ganador correspondiente al sorteo de hoy, miércoles 5 de noviembre de 2025.

Número ganador de Super Astro Sol hoy, miércoles 5 de noviembre de 2025

El número ganador del chance Super Astro Sol de este miércoles 5 de noviembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

El Super Astro Sol se ha consolidado como una propuesta innovadora dentro de los juegos de azar en Colombia. Su atractivo radica en combinar la emoción del chance tradicional con el universo de la astrología, ofreciendo una experiencia diferente para quienes confían en su intuición y en el poder de los signos zodiacales.

Cada tarde, miles de jugadores participan con la esperanza de que su número y signo sean los elegidos por la fortuna.



¿Cómo se juega el Super Astro Sol?

El funcionamiento del Super Astro Sol es sencillo y accesible para todo tipo de público, desde jugadores experimentados hasta principiantes. La mecánica consiste en combinar un número de cuatro cifras con un signo zodiacal, permitiendo múltiples posibilidades de ganar.

Los pasos para participar son:



Elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999. Seleccionar un signo zodiacal entre los 12 disponibles: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis. También existe la opción “Todos los signos”, que permite jugar el mismo número con las 12 combinaciones posibles. Definir el valor de la apuesta, con la posibilidad de realizar hasta cuatro jugadas por tiquete.

Desde julio de 2025, el sorteo se transmite para todo el país de lunes a sábado a las 4:00 p. m.. Los domingos y festivos no se realizan sorteos.



Valor de las apuestas

El Super Astro Sol destaca por su accesibilidad, ya que permite apostar desde montos bajos, adaptándose a distintos presupuestos:



Apuesta mínima: $500 pesos

Apuesta máxima: $10.000 pesos por jugada

Los tiquetes deben adquirirse únicamente en puntos de venta autorizados, lo que garantiza la transparencia y seguridad del proceso.



Cómo reclamar un premio

Reclamar un premio del Super Astro Sol es un proceso rápido y seguro. Los ganadores deben acercarse a un punto de venta autorizado con los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado (sin tachaduras ni enmendaduras).

Documento de identidad original y una fotocopia legible.

Dependiendo del monto del premio, expresado en UVT (Unidad de Valor Tributario), se aplican los siguientes requisitos adicionales:

