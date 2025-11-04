Resultado Super Astro Sol último sorteo hoy martes 4 de noviembre de 2025

Publicidad
El Super Astro Sol se ha posicionado como uno de los juegos de azar más originales y populares del país. Su éxito radica en una propuesta innovadora que mezcla la emoción del chance tradicional con el misticismo de la astrología, convirtiéndose en una experiencia única para los amantes de la suerte y los signos zodiacales.
Cada tarde, miles de colombianos prueban su intuición y confianza en los astros, con la esperanza de que la combinación elegida sea la que los acerque a la fortuna.
El número ganador del chance Super Astro Sol de este sábado 1 de noviembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
El Super Astro Sol destaca por su dinámica sencilla, ideal tanto para quienes ya son aficionados al chance como para los que se aventuran por primera vez en el mundo de los juegos de azar. Su mecánica combina números y signos zodiacales, ofreciendo una experiencia distinta a cualquier otro sorteo.
Los pasos para participar son los siguientes:
Desde julio de 2025, el sorteo se lleva a cabo de lunes a sábado a las 4:00 p.m., con transmisión para todo el territorio nacional. Los domingos y festivos no se realizan sorteos.
Uno de los principales atractivos del Super Astro Sol es su accesibilidad, ya que permite jugar con montos adaptados a todo tipo de presupuestos:
Los tiquetes deben adquirirse exclusivamente en puntos de venta autorizados, garantizando así la transparencia y confiabilidad del proceso.
Cobrar un premio del Super Astro Sol es un trámite sencillo y seguro. Los ganadores deben presentarse en un punto de venta autorizado con los siguientes documentos:
Según el monto del premio, medido en UVT (Unidad de Valor Tributario), se aplican los siguientes requisitos: