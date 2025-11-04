Resultado Super Astro Sol último sorteo hoy martes 4 de noviembre de 2025

El Super Astro Sol se ha posicionado como uno de los juegos de azar más originales y populares del país. Su éxito radica en una propuesta innovadora que mezcla la emoción del chance tradicional con el misticismo de la astrología, convirtiéndose en una experiencia única para los amantes de la suerte y los signos zodiacales.

Cada tarde, miles de colombianos prueban su intuición y confianza en los astros, con la esperanza de que la combinación elegida sea la que los acerque a la fortuna.



Número ganador de Super Astro Sol hoy, martes 4 de noviembre de 2025

El número ganador del chance Super Astro Sol de este sábado 1 de noviembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

¿Cómo se juega el Super Astro Sol?

El Super Astro Sol destaca por su dinámica sencilla, ideal tanto para quienes ya son aficionados al chance como para los que se aventuran por primera vez en el mundo de los juegos de azar. Su mecánica combina números y signos zodiacales, ofreciendo una experiencia distinta a cualquier otro sorteo.

Los pasos para participar son los siguientes:



Elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999. Seleccionar un signo zodiacal entre los 12 disponibles: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis. También se puede optar por la modalidad “Todos los signos”, que permite jugar el mismo número con las 12 combinaciones posibles. Definir el valor de la apuesta, con la opción de realizar hasta cuatro jugadas en un mismo tiquete.

Desde julio de 2025, el sorteo se lleva a cabo de lunes a sábado a las 4:00 p.m., con transmisión para todo el territorio nacional. Los domingos y festivos no se realizan sorteos.



Valor de las apuestas

Uno de los principales atractivos del Super Astro Sol es su accesibilidad, ya que permite jugar con montos adaptados a todo tipo de presupuestos:



Apuesta mínima: $500 pesos

Apuesta máxima: $10.000 pesos por jugada

Los tiquetes deben adquirirse exclusivamente en puntos de venta autorizados, garantizando así la transparencia y confiabilidad del proceso.



Cómo reclamar un premio

Cobrar un premio del Super Astro Sol es un trámite sencillo y seguro. Los ganadores deben presentarse en un punto de venta autorizado con los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado (sin tachaduras ni enmendaduras).

Documento de identidad original y una fotocopia legible.

Según el monto del premio, medido en UVT (Unidad de Valor Tributario), se aplican los siguientes requisitos:

